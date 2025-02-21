Стоянка миллиардера «задушила» машинами дворы у ЦПКиО в Волгограде

Введение платной парковки в Центральном районе у ТРК «Европа Сити Молл» обернулось неприятным сюрпризом для жителей близлежащих многоквартирных домов, передает V102.RU.





Напомним, что в феврале текущего года стоянка возле торгового центра, в котором сменился собственник, стала платной. Теперь за парковку продолжительностью до 4-х часов нужно заплатить 50 рублей, до 8 часов – 100 рублей, до 24 часов – 250 рублей. Исключение сделано лишь для посетителей магазина «Перекрёсток» при условии, что они оставили машину не более, чем на два часа, и совершили покупку на сумму свыше 600 рублей.





То ли из экономии средств, то ли из принципа, но автомобилисты предпочитают платной стоянке ближайшие дворы, местные проезды и улочки. В результате стоянка у ТРК заметно опустела, зато вокруг нее твориться настоящий транспортный хаос. Прилегающая к платной парковке территория заставлена автомобилями в несколько рядов. Запаркована до предела улица Батальонная, которая ведет вдоль ЦПКиО к стадиону «Волгоград Арена» и элитным высоткам.









Отметим, что «Европа Сити Молл» - единственный ТРК в Волгограде, который сделал свою парковку платной. Рядом с торговым центром находятся ЦПКиО, отель и бизнесцентр, посетители которого также пользовались парковой торгово-развлекательного центра.





Согласно данным системы СПАРК, владельцем ТРК «Европа Сити Молл» является волгоградский бизнесмен Александр Малашкин. Ему принадлежит 100% доли в ООО «Плаза», которое управляет торгово-развлекательным комплексом. Малашкин стал учредителем этой компании в июле 2023 года - соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ.

Волгоградский бизнесмен является владельцем еще одного ТРК - бывшего торгового центра «Диамант на Комсомольской», совладельцам больше десяти различных компаний. Его бизнес-империя с многомиллиардным оборотом включает ресторанный и гостиничный бизнес, производство безалкогольных напитков, сферу развлечений и отдыха, производство стеклопакетов и др.

Четырехэтажное здание ТРК, напомним, было выставлено на продажу в мае 2023 года за 978 миллионов рублей. Общая площадь объекта - 46980 кв.м. Есть парковка на 600 машиномест. Ранее профессиональной управляющей компанией на объекте являлась NF Property Management (Knight Frank).













Фото: Павел Мирошкин / V102.RU