



– Что, не терпится, да? Не терпится? – заглядывая в окно машин, которые успели объехать его иномарку, с легкой досадой в голосе спрашивает мужчина. – Вы только меня обратно в очередь впускайте, потому что я на заправку бегал и к вам с новостями вернулся!

Быстро забывая о том, что его так легко выбросили «за борт», он с оптимизмом рассказывает, что в этой точке сейчас наливают только АИ-92 и, выполнив свою миссию, возвращается за руль. Почему длинные очереди за бензином становятся хорошей проверкой на человечность - в материале ИА «Высота 102».





Пятница. Разгар рабочего дня. Но на открытых заправках - ажиотаж. Включая аварийку, водители завешивают окна футболками или полотенцами, выходят из машин и безо всяких предисловий заводят разговоры. Сначала о наболевшем, а потом, выпустив пар, о чем-то более отстраненном. К концу очереди люди, которые узнали друг друга не более часа назад, уже свободно рассказывают друг другу о семьях, о детях, которые не хотят читать книги из заданного на лета списка литературы, о лещах, которые ловятся в Дону именно на эту приманку, и об автосервисах, в которых сделают «так, как не делают нигде». А ведь не так давно у этих самых собеседников не было бы шансов не то чтобы заговорить - просто посмотреть друг на друга, вырвав взгляд из будничной рутины.

Удивительно, как современная жизнь с доступностью всего и вся меняет нас изнутри. Мгновенные доставки из любых магазинов и посылки на маркетплейсах, приезжающие по щелчку пальцев такси, кассы самообслуживания в супермаркетах – и вот у прохожих все меньше нужды общаться друг с другом. Знать соседей в лицо и здороваться при встрече. Знакомиться и дружить. Но вдруг возникает общая проблема, и мы вновь идём навстречу друг к другу. Просто потому, что от ощущения сопричастности нам легче и спокойнее.





– Я родителей пропущу, вы не против? Это я им очередь держу, – с предвкушением отказа спрашиваю я у водителя Приоры.

– Да никаких вопросов. Подвинемся, проезжайте, – спокойно отвечает он.

Внутри - лёгкий трепет. Нет, вовсе не из-за того, что в очереди долго, душно и безрадостно. Приятно от другого: несмотря на проверку трудностями, человек остается человеком.

Однако, что ни говори, но своя рубаха и бензобак ближе к телу. Пропускать кого-то вне очереди или даже двигаться ради тех, «кто занимал и стоял», сегодня хотят не все. Поворачиваю налево, ненамеренно попадаю в образовавшийся прогал и, слыша настойчивые сигналы клаксона, понимаю: нам здесь официально не рады, и это факт! Спокойно завершаю манёвр и отбрасываю в сторону всякое осуждение этих людей сегодня тоже можно понять.





Уже сложнее понять тех, кто нервно «дергает» очередь, прижимаясь едва ли не к бамперу впереди стоящей машины, ругается на работающих без минутного перерыва сотрудников АЗС, занимает остановочный «карман», выселяя общественный транспорт на среднюю полосу, потому что « так ближе к цели»

А, может, эта самая очередь - миниатюра человеческого жизненного пути и яркая демонстрация того, чем наполнен сосуд? Пока одни готовы бежать по головам, другие с радостью протянут руку, по закону сохранения энергии получая, конечно, не полный бак, но свои положенные двадцать литров.

Фото Андрея Поручаева