



Жители Села Осички Руднянского района проиграли битву за местную школу. Ровно год назад районные власти уже намеревались присоединить Осичковскую среднюю школу к Лемешкинской, но тогда из-за возмущения селян отказались от этой идеи. На этот раз чиновники довели задуманное до конца.

Напомним, летом прошлого года для селян как гром среди ясного неба прозвучала новость о планах районных чиновников реорганизовать Осичковскую среднюю школу, сделав из нее филиал Лемешкинской. Тогда власти уверяли родителей детей, что ничего после этого ни для учителей, ни для учеников не изменится. Свои планы по реорганизации они объясняли тем, что школы являются малокомплектными, а Роспотребнадзор, мол, в любой момент может их закрыть из-за нарушения санитарных норм.

Но люди в такие аргументы не поверили. Они утверждали, что в сельской школе хороший ремонт и никакой антисанитарии там нет. А лишение самостоятельного статуса школы, по их мнению, могло привести в конечном итоге к закрытию образовательного учреждения или к сокращению старших классов.

Опасения людей были не беспочвенными. В районе уже были случаи, когда из сельских школ сначала делали филиалы, а в итоге старшеклассникам приходилось ездить на учебу в другие населенные пункты. Жители переживали, что с исчезновением школы село начнет умирать. Против реорганизации выступали и сами учителя. Потеря финансовой самостоятельности, по их мнению, могла привести к снижению их зарплат и к проблемам в материально-техническом оснащении образовательного учреждения.

Свое категорическое «нет» местные жители высказали на народном сходе. И тогда, казалось, здравый смысл восторжествовал. Власти отказались от идеи реорганизации Осичковской средней школы путем присоединению ее к Лемешкинской. А учебный процесс продолжился в прежнем формате.

Однако, как оказалось, радость селян была недолгой.

- В июне этого года мы вдруг узнали, что нашу школу снова хотят присоединить. Стали выяснять в районной администрации, где нам объяснили это решение тем, что, якобы, директор Осичковской школы увольняется, а других претендентов на эту должность нет. И заявили, что, мол, если мы не найдем кандидата на этот пост, то школу точно реорганизуют. Но мы нашли кандидата. Он съездил в районную администрацию, однако решения по его кандидатуре ни ему, ни нам так никто и не озвучил, - рассказали ИА «Высота 102» местные жители.

Потом начались другие «чудеса».

- Учителям нашей школы выдали уведомления о том, что школу будут реорганизовывать. Но наши педагоги отказались ставить подписи на этих бумажках. Тогда чиновники пошли дальше – они стали в открытую заявлять, что, мол, если учителя не согласятся на это, то они останутся без работы, а школу закроют совсем. Но и после этого педагоги не дрогнули. Тогда власти пошли другим путем. Они вышли на родителей учеников, стали пугать их закрытием школы, требуя, чтобы они согласились на реорганизацию. Кто-то, испугавшись, подписал, но большинство родителей и сейчас выступает против, - делятся селяне.

Попытки жителей найти поддержку в сельской администрации ни к чему не привели.

- Там нам сказали, что ничего сделать не могут, что решают все в районной администрации. А реорганизацию объяснили проблемами с финансированием. И пожаловались на свои проблемы – в сельской администрации нет ни электричества, ни топлива. В нашем местном ДК тоже уже давно нет света, уличное освещение не работает. Такое ощущение, что нас всех решили бросить на произвол судьбы. Мы переживаем, что вслед за школой ликвидируют и наше поселение, - констатируют собеседники.

Между тем, как выяснилось, мнение жителей районным чиновникам и не понадобилось. Еще 29 июня районная администрация издала документ о реорганизации МКОУ «Осичковская СОШ» в форме присоединения к Лемешкинской средней школе. С этого времени Осичковская СОШ стала филиалом другой школы.

Жителей до глубины души возмутило это решение районных чиновников. Они уже пожаловались на действия властей в администрацию Волгоградской области и в другие надзорные органы и надеются, что им будет дана должная оценка.



