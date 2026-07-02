Главное

Бочаров снял с должности главу облкомЖКХ Баранова из-за проблем и нерасторопности Волгоградским дачникам грозят крупные штрафы за нецелевое использование земли ВТЗ познакомил студентов МГУ с работой промышленных экологов В Волгограде включили сигнал воздушной угрозы. Что делать? (инструкция ИА «Высота 102») До миллиона пообещали выплатить волгоградцам за ущерб от ракет ВСУ

Актуально

«Они уже всюду!»: волгоградцы просят спасти город от крысиного нашествия

«Их следовало бы откопать»: волгоградский историк раскрывает тайны построенных во время войны укрытий НКВД

Ловили осетров, белуг, белорыбицу и стерлядь: волгоградский музей хранит редкую книгу о рыболовстве 1902 года

Федеральные новости

Федеральные новости
 Ростовчанин чудом выжил после удара молнии в его авто
Из городской больницы Ростова-на-Дону выписали 41-летнего мужчину, пережившего удар молнии в автомобиль. Как передает Привет-Ростов, инцидент произошел, когда ростовчанин возвращался домой с работы. Во время движения на улице Текучева...
Федеральные новости
 Минюст: участникам СВО упростили получение юрпомощи
Для участников специальной военной операции и многодетных семей в России упростили получение бесплатной юридической помощи через систему «ФГИС». Об этом сообщил ТАСС замминистра юстиции РФ Максим Бесхмельницын.  – Также...
Расследования

Блогер Ульянов в суде заявил, что стал жертвой оговора Михаила Серенко

Расследования 02.07.2026 17:13
0
02.07.2026 17:13

Сегодня, 2 июля, на процессе по делу блогера Алексея Ульянова в Центральном районном суде Волгограда показания дал его «коллега по бизнесу», которого сейчас обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», Михаил Серенко сидел в ожидании вызова в зал заседаний без конвойных, с ним была адвокат Христина Серебрякова. 

Михаил Серенко раскрыл схемы, по которым они с Ульяновым получали деньги от известных в Волгоградской области людей. Правда, сначала заявил, что в связи с тем, что он уже год находится, «сами понимаете, где», память у него работает «несильно». Тем не менее ему пришлось вспомнить нюансы, связанные, в частности, с известными волгоградскими бизнесменами Игорем Дайлиденко и Рашидом Карсаковым, занимающимися зерновым бизнесом.

Предприниматели были связаны уставными долями в капитале группы компаний Торговый Дом «Зерно Заволжья». Однако в 2022 году Игорь Дайлиденко был осужден к пяти годам лишения свободы.

– В 2020 год на меня через знакомых вышел Андрей Булгаков (сын депутата Волгоградской облдумы Сергея Булгакова, – Прим. ред. ИА «Высота 102»). Сказал, что на них идет наезд, помог с этим делом разобраться. Сказал, что также в этом деле Ульянов. Я встречался с Алексеем Ульяновым, поговорили. Самого Дайлиденко никогда не видел.  Мы договорились, что по двести тысяч в месяц будут перечислять. Так продолжалось до 2023 года. Деньги платили, чтобы Ульянов не писал о Карсакове. Я его особо не трогал, – признался Серенко.

Он пояснил, что обратиться к нему посоветовал отец Андрея Булгакова.

Это было сделано по поручению Рашида Корсакова, чтобы нейтрализовать тот вал негативной информации, которая была в сети, - продолжил свидетель.

По словам Михаила Серенко, на той встрече они присутствовали вдвоем с Ульяновым.

То, что касалось новостных вещей, договорились нажать на стоп взамен на деньги. В итоге вышло шесть миллионов рублей, – откровенничал свидетель. – Деньги переводились на счет ИП. Я представлял акт выполненных работ, они перечисляли средства. Указывалось в документах, что мною проведена консультация.

Часть денег, 100 тысяч, Серенко передавал Ульянову в гостинице «Старый Сталинград». При этом самого главу торгового дома он видел лишь однажды в ресторане. А все дела, утверждает Серенко, велись с Булгаковым.

Ульянов строил собственные отношения с Булгаковым и Корсаковым. Мое дело было только деньги снимать и передавать. Я предложил вариант – у тебя есть негатив на Корсакова. Мы это дело прекращаем, я передаю тебе половину. Все, ударили по рукам, – продолжил подследственный блогер.

– Мои информационные возможности и возможности Ульянова можно сравнить со слоном и моськой. Я - слон, он - моська., – продолжал делать сенсационный заявления Серенко.

При этом Ульянов пытался опровергнуть сказанное свидетелем. В частности, он заявил, что обо всем сказанном слышит впервые. В частности, он утверждал, что все эти годы все равно публиковал материалы о Корсакове, что, по его мнению, доказывает факт неполучения денег от бизнесмена.

Вот такой интересный диалог произошел между двумя волгоградскими блогерами

Михаил Николаевич, а с кем Вы обо всем договорились? – вопрошает Ульянов

Алексей Владимирович, мы с Вами же все определили. Вы просто не помните, – отвечает ему в таком же официальном тоне собеседник.

Вы так хорошо помнили свои показания раньше. Почему же сейчас просите все время что-то напомнить? – задает вопрос Ульянов.

Во-первых, старость. Во-вторых, память. А в-третьих, шесть перенесённых коронавирусов, – парирует Серенко.

Почему я именно Вам рассказывал, с кого вымогал деньги? Не семье, а Вам? – не успокаивается Ульянов.

Значит, я был ближе семьи, – уверенно отвечает Серенко.


И тут Ульянов задает вопрос в лоб.

Зачем Вы меня оговариваете?

Из-за любви, – неожиданно отвечает свидетель.

На суде также были зачитаны показания Михаила Серенко, которые он давал на этапе следствия по делу Алексея Ульянова.

Мы понимали, что у Карсакова есть деньги, и его честь стоит больше и пяти, и шести, и десяти миллионов рублей, – цитата из показаний Серенко. 

Между тем, назначенный судом защитник Алексея Ульянова поинтересовалась у Михаила Серенко, почему его показания, данные на суде, расходятся с теми, что он давал на этапе следствия.

– Вы ни дня не просидели в СИЗО? – вопросом на вопрос ответил свидетель.

Я полковник юстиции в отставке! – эмоционально воскликнула адвокат.

Там и подполковники были, так что не зарекайтесь , – с иронией заявил Серенко.

Тем не менее, свои расхождения в показаниях, который он давал на следствии и сейчас, Серенко объяснил проблемами с памятью, а также более спокойной обстановкой в кабинете следователя.

Михаил Серенко дал показания также по публикациям об известном в Волгограде руководителе управляющих компаний Мещерякове. По его словам, того человека и он, и Ульянов, знали очень хорошо.

С Мещеряковым смешная или мутная история. Он в 2013 год попал под увольнение, что сливал секреты, я тогда впервые о нём узнал. Инна Мещерякова, его жена, попросила что-то написать про мужа, – просто объяснил он интерес к этому персонажу.

После того, как Михаил Серенко закончил давать показания, в судебном заседании был объявлен перерыв до 5 августа.

Напомним, сегодня в Центральном районном суде Волгограда продолжился процесс по обвинению Алексея Ульянова в серии вымогательств. В одном эпизоде, предположительно, он действовал со своим сообщником Михаилом Серенко. Михаила Серенко обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере, клевете, понуждении к действиям сексуального характера, а также в реабилитации нацизма и незаконном распространении порнографии.

Сегодня же суд дал отвод новому адвокату Ульянова Виталию Григорьеву на том основании, что он защищал Игоря Дайлиденко, который проходит по делу блогера в качестве свидетеля. Юридическую помощь Алексею Ульянову будет оказывать Милена Французова. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
02.07.2026 17:13
Расследования 02.07.2026 17:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2026 15:27
Расследования 02.07.2026 15:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2026 14:51
Расследования 02.07.2026 14:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2026 12:38
Расследования 02.07.2026 12:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2026 11:06
Расследования 02.07.2026 11:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.07.2026 11:18
Расследования 01.07.2026 11:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.07.2026 10:05
Расследования 01.07.2026 10:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2026 20:56
Расследования 29.06.2026 20:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2026 19:17
Расследования 29.06.2026 19:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2026 14:45
Расследования 29.06.2026 14:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.06.2026 16:40
Расследования 28.06.2026 16:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.06.2026 15:14
Расследования 28.06.2026 15:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.06.2026 17:45
Расследования 26.06.2026 17:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.06.2026 15:47
Расследования 26.06.2026 15:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.06.2026 20:04
Расследования 25.06.2026 20:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:13
Блогер Ульянов в суде заявил, что стал жертвой оговора Михаила СеренкоСмотреть фотографии
15:45
Ростовчанин чудом выжил после удара молнии в его автоСмотреть фотографии
15:35
На севере Волгограда готовят к открытию еще один пляжСмотреть фотографии
15:27
В Волгограде трех бизнесменов осудят за многомиллионную аферу на строительстве очистныхСмотреть фотографии
14:51
«Тогда я буду просто молчать!»: суд отстранил от участия в деле нового адвоката УльяноваСмотреть фотографии
14:50
Волгоградская область отправила БПЛА и насосные станции в зону СВОСмотреть фотографии
13:49
Кабинет Дома печати в Волгограде выставили на торги по цене квартирыСмотреть фотографии
13:41
Потянет? Политолог оценил назначение Мелкумова на пост главы волгоградского облкомЖКХСмотреть фотографии
12:38
Арестован заморозивший волгоградских военных коммунальщик МинобороныСмотреть фотографииCмотреть видео
12:30
Парковочный коллапс в Волгограде: пока чиновники тянут, другие города уже решили проблемуСмотреть фотографии
11:56
Стало известно, на что копят деньги волгоградцыСмотреть фотографии
11:06
Двое арестованных блогеров Ульянов и Серенко могут встретиться в суде ВолгоградаСмотреть фотографии
10:32
Экс-глава района Мелкумов временно возглавил комитет ЖКХ Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:22
Под Волгоградом погиб водитель легковушки после ДТП с «КАМАЗ»Смотреть фотографии
10:18
В Волгограде готовятся приодеть в асфальт Сарептский путепроводСмотреть фотографии
10:09
Сотрудники компании «Сады Придонья» «прокачали» мастерство продажСмотреть фотографии
09:26
Бочаров снял с должности главу облкомЖКХ Баранова из-за проблем и нерасторопностиСмотреть фотографии
09:25
В Волгоградской области простятся с сапером Иваном ИвановымСмотреть фотографии
08:58
В Волгограде рабочая неделя завершится шестибалльной магнитной бурейСмотреть фотографии
08:48
Цены на бензин и дизель резко взлетели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:11
В Волгоградской области и других регионах Минобороны за ночь сбило 327 БПЛАСмотреть фотографии
07:42
«Они уже всюду!»: волгоградцы просят спасти город от крысиного нашествияСмотреть фотографии
07:32
Волгоградские ватерполисты закрепились в группе лидеров на Спартакиаде учащихся – борьба продолжаетсяСмотреть фотографии
07:11
Волгоградцы с 1 сентября смогут оформить новый налоговый вычетСмотреть фотографии
06:27
Волгоградским дачникам грозят крупные штрафы за нецелевое использование землиСмотреть фотографии
05:56
В Волгоградской области отменена восьмичасовая беспилотная опасностьСмотреть фотографии
21:51
Новая угроза атаки ВСУ Волгограда: жителей предупредили о приближении БпЛАСмотреть фотографии
21:41
Банк обвешал кредитами неходячего волгоградца с кнопочным телефономСмотреть фотографии
21:13
Волгоградским больницам грозит штраф до 1 млн за позднюю помощь пациентамСмотреть фотографии
20:18
Лимит на «молодёжь» уходит из Первой лиги: РФС меняет вектор развития талантовСмотреть фотографии
 