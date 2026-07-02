Сегодня, 2 июля, на процессе по делу блогера Алексея Ульянова в Центральном районном суде Волгограда показания дал его «коллега по бизнесу», которого сейчас обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», Михаил Серенко сидел в ожидании вызова в зал заседаний без конвойных, с ним была адвокат Христина Серебрякова.

Михаил Серенко раскрыл схемы, по которым они с Ульяновым получали деньги от известных в Волгоградской области людей. Правда, сначала заявил, что в связи с тем, что он уже год находится, «сами понимаете, где», память у него работает «несильно». Тем не менее ему пришлось вспомнить нюансы, связанные, в частности, с известными волгоградскими бизнесменами Игорем Дайлиденко и Рашидом Карсаковым, занимающимися зерновым бизнесом.

Предприниматели были связаны уставными долями в капитале группы компаний Торговый Дом «Зерно Заволжья». Однако в 2022 году Игорь Дайлиденко был осужден к пяти годам лишения свободы.

– В 2020 год на меня через знакомых вышел Андрей Булгаков (сын депутата Волгоградской облдумы Сергея Булгакова, – Прим. ред. ИА «Высота 102»). Сказал, что на них идет наезд, помог с этим делом разобраться. Сказал, что также в этом деле Ульянов. Я встречался с Алексеем Ульяновым, поговорили. Самого Дайлиденко никогда не видел. Мы договорились, что по двести тысяч в месяц будут перечислять. Так продолжалось до 2023 года. Деньги платили, чтобы Ульянов не писал о Карсакове. Я его особо не трогал, – признался Серенко.

Он пояснил, что обратиться к нему посоветовал отец Андрея Булгакова.

– Это было сделано по поручению Рашида Корсакова, чтобы нейтрализовать тот вал негативной информации, которая была в сети, - продолжил свидетель.

По словам Михаила Серенко, на той встрече они присутствовали вдвоем с Ульяновым.

– То, что касалось новостных вещей, договорились нажать на стоп взамен на деньги. В итоге вышло шесть миллионов рублей, – откровенничал свидетель. – Деньги переводились на счет ИП. Я представлял акт выполненных работ, они перечисляли средства. Указывалось в документах, что мною проведена консультация.

Часть денег, 100 тысяч, Серенко передавал Ульянову в гостинице «Старый Сталинград». При этом самого главу торгового дома он видел лишь однажды в ресторане. А все дела, утверждает Серенко, велись с Булгаковым.

– Ульянов строил собственные отношения с Булгаковым и Корсаковым. Мое дело было только деньги снимать и передавать. Я предложил вариант – у тебя есть негатив на Корсакова. Мы это дело прекращаем, я передаю тебе половину. Все, ударили по рукам, – продолжил подследственный блогер.

– Мои информационные возможности и возможности Ульянова можно сравнить со слоном и моськой. Я - слон, он - моська., – продолжал делать сенсационный заявления Серенко.

При этом Ульянов пытался опровергнуть сказанное свидетелем. В частности, он заявил, что обо всем сказанном слышит впервые. В частности, он утверждал, что все эти годы все равно публиковал материалы о Корсакове, что, по его мнению, доказывает факт неполучения денег от бизнесмена.

Вот такой интересный диалог произошел между двумя волгоградскими блогерами

– Михаил Николаевич, а с кем Вы обо всем договорились? – вопрошает Ульянов

– Алексей Владимирович, мы с Вами же все определили. Вы просто не помните, – отвечает ему в таком же официальном тоне собеседник.

–Вы так хорошо помнили свои показания раньше. Почему же сейчас просите все время что-то напомнить? – задает вопрос Ульянов.

– Во-первых, старость. Во-вторых, память. А в-третьих, шесть перенесённых коронавирусов, – парирует Серенко.

– Почему я именно Вам рассказывал, с кого вымогал деньги? Не семье, а Вам? – не успокаивается Ульянов.

– Значит, я был ближе семьи, – уверенно отвечает Серенко.





И тут Ульянов задает вопрос в лоб.

– Зачем Вы меня оговариваете?

– Из-за любви, – неожиданно отвечает свидетель.

На суде также были зачитаны показания Михаила Серенко, которые он давал на этапе следствия по делу Алексея Ульянова.

– Мы понимали, что у Карсакова есть деньги, и его честь стоит больше и пяти, и шести, и десяти миллионов рублей, – цитата из показаний Серенко.

Между тем, назначенный судом защитник Алексея Ульянова поинтересовалась у Михаила Серенко, почему его показания, данные на суде, расходятся с теми, что он давал на этапе следствия.

– Вы ни дня не просидели в СИЗО? – вопросом на вопрос ответил свидетель.

– Я полковник юстиции в отставке! – эмоционально воскликнула адвокат.

– Там и подполковники были, так что не зарекайтесь , – с иронией заявил Серенко.

Тем не менее, свои расхождения в показаниях, который он давал на следствии и сейчас, Серенко объяснил проблемами с памятью, а также более спокойной обстановкой в кабинете следователя.

Михаил Серенко дал показания также по публикациям об известном в Волгограде руководителе управляющих компаний Мещерякове. По его словам, того человека и он, и Ульянов, знали очень хорошо.

– С Мещеряковым смешная или мутная история. Он в 2013 год попал под увольнение, что сливал секреты, я тогда впервые о нём узнал. Инна Мещерякова, его жена, попросила что-то написать про мужа, – просто объяснил он интерес к этому персонажу.

После того, как Михаил Серенко закончил давать показания, в судебном заседании был объявлен перерыв до 5 августа.

Напомним, сегодня в Центральном районном суде Волгограда продолжился процесс по обвинению Алексея Ульянова в серии вымогательств. В одном эпизоде, предположительно, он действовал со своим сообщником Михаилом Серенко. Михаила Серенко обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере, клевете, понуждении к действиям сексуального характера, а также в реабилитации нацизма и незаконном распространении порнографии.

Сегодня же суд дал отвод новому адвокату Ульянова Виталию Григорьеву на том основании, что он защищал Игоря Дайлиденко, который проходит по делу блогера в качестве свидетеля. Юридическую помощь Алексею Ульянову будет оказывать Милена Французова.