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Общество

Волжский потратит на уборку четырех кладбищ 10 млн рублей

Общество 19.08.2026 18:04
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19.08.2026 18:04


На четырех кладбищах в городе Волжский Волгоградской области мусор будет вывозить привлеченная компания. На уборку погостов в течение почти 2,5 лет бюджет готов выделить больше 10,4 миллиона рублей. 

Победителю торгов по благоустройству кладбищ предстоит начать работы уже в 2026 году после заключения контракта, который рассчитан до конца 2028 года. Это кладбища по четырем адресам: пр. Ленина, 306 (кладбище №1), ул. Паромная, 2 (кладбище №2,3), поселок Краснооктябрьский, ул. Больничная, 2/2к и кладбище на ул. Александрова, 99.

Согласно условию контракта, привлеченной организации предстоит убирать и вывозить ТКО, иной мусор, а также чистить тротуары в зимнее время, посыпать их песком, а также косить траву в весенне-летний период. Договор также включает воду для полива, путем заключения договора с ресурсоснабжающей организацией. Кроме того, подрядчику придется в текущем году приобрести и установить автоматический шлагбаум на кладбище по ул. Александрова, 99.

Фото из архива V102.RU

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