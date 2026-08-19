Волгоградка больше трех лет ждала законную доплату к пенсии

В Волгограде 62-летней местной жительнице больше трех лет пришлось ждать законную доплату к пенсии, но ситуация разрешилась только после жалобы в прокуратуру и обращения в суд.

Как сообщили в прокуратуре области, с 2019 года волгоградка получала пенсию за выслугу лет как федеральный государственный гражданский служащий. С 2 апреля 2020 года она также имела право на получение доли страховой пенсии по старости, но такую доплату женщина не получала больше трех лет.

Нарушение пенсионных прав зафиксировали в прокуратуре Кировского района Волгограда и обратились с иском к Отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Суд постановил произвести перерасчет и выплатить волгоградке положенную ей доплату с апреля 2020 года по ноябрь 2023 года.

Фото из архива V102.RU