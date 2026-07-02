



Жители многоквартирных домов Волгограда жалуются на нашествие крыс. Жильцы домов №41 и 43 по улице Штеменко уже боятся ходить по улицам и переживают за играющих во дворе детей. Мало того, крысы уже полезли в подъезды домов и даже в квартиры. По мнению волгоградцев, рассадником грызунов стал мусорный контейнер, установленный около дома №43.

- У нас недавно отремонтировали двор, и место контейнерной площадки было намертво заасфальтировано. Вы не поверите, но крысы в буквальном смысле слова прогрызли асфальт и вылезли наружу со своими многочисленными выводками! – делятся шокированные жители.



Рабочие ТСЖ «Штеменко, 41», рассказывают волгоградцы, не успевают убивать грызунов. То и дело жители натыкаются на тушки мертвых крыс. При этом размеры некоторых особей впечатляют. Но всех их перебить невозможно.



- Жители нескольких квартир уже обращались по нашей проблеме в разные инстанции. Но ничего не меняется. Вокруг нас много магазинов, функционирует рынок, у нас такое ощущение, что они не только из мусорки лезут, но и с торговых точек, - предполагают горожане.



Одна из пострадавших от крысиного нашествия, жительница дома №41 Елена рассказала, как грызун огромных размеров, пробравшийся в ее квартиру, в буквальном смысле слова выселил ее семью из жилища.



- Я живу в этом доме на первом этаже почти 45 лет, и никогда такого кошмара с крысами не было. Скорее всего, крыса проникла в нашу квартиру с лоджии. Наша жизнь превратилась в ад. Крыса грызла стены, мебель, везде гадила, мы боялись передвигаться по комнатам. Мы догадывались, что она очень крупная, она реально могла напасть на нас! – с содроганием вспоминает женщина.



Елене пришлось за свои деньги нанимать бригаду дератизаторов.



- Они разложили везде отраву, яды, но крыса долгое время не ловилась. Мы были вынуждены выехать из квартиры на несколько недель, а также выкинуть мебель, вещи, постельное белье, так как все пропиталось этой отравой. Материальный ущерб был колоссальный. Еле-еле удалось ее умертвить. Еще одной такой истории мы просто не выдержим, - призналась женщина.



По ее словам, крыс после этого случая в округе стало еще больше.



- Мамочки ведут детей в садик, а на дороге валяются дохлые крысы. Люди видели их и в подъездах. Скоро страшно будет вообще на улицу выходить, - констатирует собеседница информагентства.



Елена считает, что одной из причин нашествия крыс могли стать закрытые коммунальщиками подвалы.



- Раньше там жили кошки, которые ловили грызунов. Теперь их нет, и мыши с крысами расплодились в огромном количестве, - делится волгоградка, призывающая коммунальщиков и Роспотребнадзор отреагировать на происходящее.



По мнению Елены, чтобы остановить нашествие крыс, дератизацию надо проводить не только в подвалах, но и на дворовой территории. Только так, считает волгоградка, можно избавиться от разносчиков антисанитарии и различных инфекций.



Между тем, волгоградцы в соцсетях сообщают и о других подобных случаях. В Ворошиловском районе на ул.Ростовской дом 8, бегают крысы по двору и прячутся под припаркованными машинами рядом с детской площадкой В Дзержинском районе по ул. Бульвар 30-летия Победы жительница одной девятитажки поделилась леденящей душу историей, как крыса прыгнула ей прямо на шубу в лифте.



Дохлых крыс волгоградцы видят даже на остановках общественного транспорта, в частности, на площади Возрождения.







Что делать волгоградцам, страдающим от крысиного нашествия, рассказываем в инструкции.



Согласно п.8 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной и (или) специальной площадки должен обеспечивать владелец контейнерной или специальной площадки.

Владельцем контейнерной площадки может быть управляющая организация, ТСЖ или органы местного самоуправления.



Если площадка относится к общему имуществу в МКД и находится на его придомовой территории, то за её содержание, в том числе дератизацию, отвечает УК.



Если собственником площадки является муниципальное образование, то ответственным за организацию дератизационных мероприятий являются органы местного самоуправления.





Алгоритм действия такой:



Если жильцы многоквартирного дома обнаружили на придомовой контейнерной площадке крыс, им следует направить обращение в управляющую организацию или ТСЖ. Если контейнерная площадка относится к торговому центру, магазину, как правило, собственником площадки является администрация этого торгового центра. Соответственно, обязанность по проведению дератизационных мероприятий лежит на владельце ТЦ. В том же случае, если грызуны обосновались на городской территории, следует обращаться в городскую администрацию.

Согласно п.88 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, юридические лица и индивидуальные предприниматели обеспечивают организацию и осуществление дератизационных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней на эксплуатируемых объектах, территориях, в том числе посредством привлечения специализированных организаций.



В этих целях проводятся следующие мероприятия:



профилактические, предупреждающие заселение объектов грызунами;

обследования с целью определения гигиенического состояния объекта и прилегающей к нему территории, учета численности и определения заселенности объектов и территории грызунами;

истребительные мероприятия против грызунов;

контроль за проведением дератизационных мероприятий и их эффективностью.

В том случае, если владелец объекта не исполняет надлежащим образом возложенные на него обязательства, граждане могут обратиться в региональное управление Роспотребнадзора.

По всем фактам несоблюдения санитарного законодательства Управлением могут приниматься меры административного реагирования.





Фото читателей V102.RU