ТРК «Европа Сити Молл» в Волгограде продают почти за миллиард рублей









Торгово-развлекательный центр «Европа Сити Молл», расположенный в Центральном районе Волгограда, выставили на продажу почти за 1 миллиард рублей.

Как сообщает ИА «Высота 102», такое предложение для покупателей появилось на популярном сайте бесплатных объявлений 17 часов назад. В нем указано, что профессиональной управляющей компанией на объекте является NF Property Management (Knight Frank). Это международная компания, которая занимается продажей и арендой всех видов недвижимости.

Четырехэтажное здание ТРК продается за 978 миллионов рублей. Общая площадь объекта - 46980 кв.м. Есть парковка на 600 машиномест.













Продавец указывает, что заполняемость ТРК составляет 95%, есть якорные арендаторы. Посещают «Европа Сити Молл» ежедневно 12 тысяч человек. В здании есть единая система вентиляции, кондиционирования и отопления. А также лифты и эскалаторы OTIS, система подсчета посетителей на основе 3D-распознавания, современные телекоммуникационные системы.

Фото Павел Мирошкин ИА «Высота 102»