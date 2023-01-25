ТРК «Европа Сити Молл» в Волгограде продают почти за миллиард рублей

Общество 25.01.2023 12:54
0
25.01.2023 12:54
Торгово-развлекательный центр «Европа Сити Молл», расположенный в Центральном районе Волгограда, выставили на продажу почти за 1 миллиард рублей.
Как сообщает ИА «Высота 102», такое предложение для покупателей появилось на популярном сайте бесплатных объявлений 17 часов назад. В нем указано, что профессиональной управляющей компанией на объекте является NF Property Management (Knight Frank). Это международная компания, которая занимается продажей и арендой всех видов недвижимости.
Четырехэтажное здание ТРК продается за 978 миллионов рублей. Общая площадь объекта - 46980 кв.м. Есть парковка на 600 машиномест.
Продавец указывает, что заполняемость ТРК составляет 95%, есть якорные арендаторы. Посещают «Европа Сити Молл» ежедневно 12 тысяч человек. В здании есть единая система вентиляции, кондиционирования и отопления. А также лифты и эскалаторы OTIS, система подсчета посетителей на основе 3D-распознавания, современные телекоммуникационные системы.
Фото Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
В Волгограде школы и детсады уйдут 1 февраля на мини-каникулы25.01.2023 12:39
Общество 25.01.2023 12:39
В Дзержинском районе Волгограда в яму с водой провалился прохожий25.01.2023 10:35
Общество 25.01.2023 10:35
На Украине погиб 37-летний офицер из Волгоградской области25.01.2023 10:26
Общество 25.01.2023 10:26
Сухой закон введен в Волгоградской области 25 января25.01.2023 09:34
Общество 25.01.2023 09:34
В казачьих станицах Волгоградской области почтили память жертв репрессий25.01.2023 08:42
Общество 25.01.2023 08:42
«Спас друга и подорвался на мине»: в Волгоградской области простились с 22-летним ефрейтором Андреем Андреевым25.01.2023 08:32
Общество 25.01.2023 08:32
В минимальном наборе питания волгоградцев лидируют молоко и макароны25.01.2023 08:03
Общество 25.01.2023 08:03
«Да что ж за дебилы!»: ведущий федерального ТВ Гордон учил жизни мэрию Волгограда24.01.2023 20:58
Общество 24.01.2023 20:58
«Волгоградвзрывпром» продадут 1 марта24.01.2023 20:20
Общество 24.01.2023 20:20
На Украине погиб 30-летний волгоградец Роман Куцолап24.01.2023 20:00
Общество 24.01.2023 20:00
В Волгограде с кондуктора троллейбуса №15А взыскали вред за драку с пассажиркой24.01.2023 17:33
Общество 24.01.2023 17:33
Опубликовано постановление о выходных 1 и 2 февраля в Волгоградской области24.01.2023 16:41
Общество 24.01.2023 16:41
«Открыл огонь по колонне»: в Волгограде рассказали о подвиге сталинградского милиционера24.01.2023 14:57
Общество 24.01.2023 14:57
Волгоградка лишилась денег из-за фейкового долга за вывоз мусора24.01.2023 14:23
Общество 24.01.2023 14:23
24-летнего бойца ЧВК «Вагнер» похоронили в хуторе Волгоградской области24.01.2023 13:59
Общество 24.01.2023 13:59