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Общество

В Волгограде резко подскочили цены на арбузы: сколько они стоят сейчас?

Общество 11.07.2026 11:27
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11.07.2026 11:27


В начале июля витрины волгоградских магазинов заполонили первые арбузы. Рассказывая покупателям об их чрезвычайной сладости, продавцы просят за привозные ягоды весьма внушительную цену. Сколько стоят полосатые «первооткрыватели» сезона, насколько они безопасны для организма, и почему местные фермеры советуют не спешить снимать пробу – в материале ИА «Высота 102».

В этом году цена за первые арбузы сравнялась с килограммом мяса. Так, в сети магазинов «Магнит» продукт выставляют за 70 и за 89 рублей. В магазинах «ВкусВилл» арбуз и вовсе ударит по кошельку. Килограмм привезенного из Азербайджана товара стоит здесь 140 рублей. Доставленный из Турции «Черный принц» выставляют на витрины по 240 рублей за кило!

Во фруктовых лавках волгоградцам предлагают продегустировать сладкую ягоду из Узбекистана. Правда, ее стоимость тоже сложно назвать демократичной – 120 рублей за килограмм.

А стоит ли торопиться?

Арбуз, которым покупателей не удивишь даже накануне Нового года, отнюдь не всегда представляет собой продукт, вдоль и поперек напичканный химикатами, утверждают волгоградские врачи. Однако, чтобы иметь хоть какие-то гарантии, любителям ранних ягод советуют отовариваться именно в магазинах.


Импортная продукция проходит проверку на количество пестицидов и гербицидов, поэтому даже в несезон ее можно покупать без опаски, – убежден волгоградский профессор Михаил Стаценко. – Другое дело, что подходить к выбору нужно с умом. Товар должен лежать на полке магазина, лучше – в крупной сети, где в соответствующие заключения о качестве товара получают в обязательном порядке.

Свое – слаще и натуральнее?

Впрочем, волгоградские фермеры советуют покупателям открывать сезон не раньше первых чисел августа.

У нас есть такие категории: размером с куриное яйцо, с детскую головку, с мячик. Так вот сейчас местные арбузы доросли до размеров детской головки, – рассказывает фермер из Камышинского района Елена Ковалева. – Честно говоря, покупать привозной товар я бы не стала. Они выглядят крайне неестественно – видимо, где-то долго лежали. К нам в «Пятерочку» завозят такие ягоды по 89 рублей за килограмм, но местные их, конечно, не берут. Нам вообще удивительно, зачем продавать арбузы в тех краях, где их выращивают сами?


К слову, в разгар самого сочного сезона арбузы в районах Волгоградской области будут стоить не дороже тридцати рублей за килограмм, предполагает Елена Ковалева.

Мы в своем селе и вовсе продаем по 20 рублей за кило, – отмечает собеседница редакции. – Мы уже далеко не ездим, вывозим ягоды на тележке прямо к своим воротам, и люди подходят, потому что знают, что мы точно ничем не пичкаем продукт.

Фото Павла Мирошкина 

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