«От 50 до 100 рублей»: ТРК «Европа Сити Молл» начнет брать деньги с посетителей за парковку





В Волгограде владельцы ТРК «Европа» приняли решение сделать прилегающую к торговому центру парковку платной. Как сообщает ИА «Высота 102», новый порядок начнёт действовать с февраля 2025 года. Таблички с соответствующей информацией были на днях установлены у входных групп комплекса.





Введение платных парковок подтвердили журналистам и в администрации торгового центра.

- В настоящее время уже установлены паркоматы для приёма наличных, завершается утверждение новых правил использования парковки, а также решение некоторых других формальностей, - рассказали в руководстве ТРК «Европа».

Подготовка к введению платных мест для автомобилей началась ещё осенью 2024 года. На парковке была обновлена схема движения, установлены дополнительные тротуарные камни и ограждение.

Плату с водителей будут взимать при въезде. В настоящее время известно о разработке двух тарифных планов. Наиболее подходящий для рядовых посетителей, стоимостью 50 рублей и позволяющий оставить автомобиль на срок до 4 часов, а также стоимостью 100 рублей – продолжительностью 8 часов.

Примечательно, что до последнего времени парковкой ТРК «Европа» пользовались не только работники и посетители комплекса, но и гости, а также сотрудники находящихся рядом отеля и бизнес-центра. В последнем, помимо офисов, располагается один из волгоградских судебных участков.

Отметим, ранее, перед владельцами торгового центра, решение о введении платных парковок в Волгограде приняла городская администрация. Власти сначала коммерциализировали привокзальную площадь, после чего улицы, прилегающие к Центральной набережной. Весной 2025 года чиновники рассчитывают распространить режим платных парковок на новые улицы.

Фото из архива ИА «Высота 102», читатели