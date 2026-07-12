



Крыжовник у многих ассоциируется с вареньем или компотом. Но что, если мы скажем, что из него можно сделать острый соус, маринованную закуску и даже десерт со сливочным кремом? ИА «Высота 102» приготовило подборку рецептов, которые раскроют эту ягоду с новой стороны. А еще расскажем, как использовать её для красоты – маски из крыжовника справятся даже с синяками под глазами.

Острый соус из крыжовника

Для приготовления 8 порций нужно:

зеленый крыжовник — 1 кг

чеснок — 2 головки

острый перец — 1–2 стручка

мята — 50 г

петрушка — 50 г

кинза — 50 г

сахар — 1–2 ст. л.

хмели-сунели — 1 ст. л.

свежемолотый черный перец

соль

Приготовление:

Промойте крыжовник, залейте кипятком и оставьте на 20–30 минут. Затем слейте воду и удалите хвостики у ягод. Промойте острые перцы, удалите плодоножки. Измельчите перец вместе с подготовленным крыжовником в блендере или мясорубке до получения однородной массы. Переложите полученную смесь в кастрюлю с толстым дном, поставьте на слабый огонь и варите 30 минут, регулярно помешивая. Пока смесь варится, очистите чеснок (шкурки не выбрасывайте — они пригодятся для бульона). Промойте и обсушите бумажным полотенцем все ароматные травы. У зелени удалите самые толстые стебли, обрезав нижние части пучков (грубые стебли тоже сохраните для бульона). Измельчите в блендере верхнюю часть зелени вместе с очищенным чесноком. Добавьте полученную массу в кастрюлю к крыжовниковой смеси. Всыпьте сахар, хмели-сунели, посолите и поперчите по вкусу. Продолжая постоянно помешивать, варите соус еще около 10 минут. Готовый соус разлейте по стерилизованным банкам, закройте крышками и оставьте остывать под плотным теплым полотенцем на сутки.

Компот из крыжовника «Мохито»

Для приготовления 8 порций нужно:

крыжовник — 3 стакана

сахар — 300 г

лимон — 3–4 кружка

мята — 5 веточек

Приготовление:

Промойте крыжовник в холодной воде, откиньте на дуршлаг и дайте воде полностью стечь. У каждой ягоды обрежьте хвостики. Переложите подготовленный крыжовник в стерилизованную трехлитровую банку. Добавьте кружочки лимона (или лайма) и веточки свежей мяты. Залейте содержимое банки крутым кипятком до самого горлышка, накройте стерилизованной металлической крышкой и оставьте на 5 минут. Аккуратно слейте воду из банки в кастрюлю, добавьте сахар, поставьте на огонь, доведите до кипения и проварите сироп 5 минут. Готовым кипящим сиропом залейте ягоды в банке и сразу же герметично закатайте крышку. Переверните банку дном вверх на полотенце и проверьте, не подтекает ли крышка. Затем укутайте банку плотным пледом и оставьте до полного остывания. Храните компот «Мохито» из крыжовника при комнатной температуре.

Маринованный крыжовник

Для приготовления 10 порций нужно:

крыжовник — 1 кг

питьевая вода — 1 л

сахар — 400 г

уксус 9% — 100 мл

душистый перец — 5–6 горошин

гвоздика — 5–6 бутонов

корица — 1 палочка

Приготовление:

Переберите зрелый крыжовник, выбрав только плотные, неповрежденные ягоды. Обрежьте хвостики, наколите каждую ягоду зубочисткой или вилкой и наполните банки ягодами до уровня «плечиков». Залейте ягоды в банках питьевой водой так, чтобы она полностью их покрывала. Затем аккуратно слейте эту воду в чистую кастрюлю. Добавьте к ней еще по 3 столовые ложки воды на каждую банку, а также сахар и специи (из расчета на одну банку: 5–6 горошин душистого перца, 5–6 бутонов гвоздики и небольшую палочку корицы). Доведите маринад до кипения и варите 5 минут. Дайте заливке полностью остыть, затем процедите ее и влейте уксус. Полученным маринадом залейте крыжовник в банках. Накройте их крышками и поместите в кастрюлю с холодной водой. Поставьте кастрюлю на огонь, доведите воду до кипения и стерилизуйте банки в течение 3 минут (независимо от их объема). Храните готовую заготовку в прохладном, защищенном от света месте.





Пюре из крыжовника со сливочным кремом

250 г крыжовника;

3–4 столовые ложки сахара;

1 столовая ложка воды;

200 г греческого йогурта;

1–2 столовые ложки сахарной пудры;

щепотка ванилина;

200 мл сливок для взбивания.

Приготовление:

В кастрюлю выложите крыжовник, добавьте сахар, влейте воду. Поставьте на умеренный огонь и, постоянно помешивая, доведите смесь до кипения. Продолжайте варить, пока ягоды не начнут лопаться, – это займет около 10 минут. Снимите кастрюлю с огня. Измельчите крыжовник в пюре с помощью толкушки или блендера (блендер даст более однородную консистенцию). Остудите пюре в холодильнике. Отдельно взбейте йогурт с сахарной пудрой и ванилином. Затем влейте сливки и взбейте еще раз до получения однородной кремообразной массы. Слегка перемешайте охлажденное пюре со сливочным кремом, разложите десерт по креманкам и уберите в холодильник на 20–30 минут.

Маски для лица из крыжовника

Крыжовник – кладезь витаминов и микроэлементов. В нем рекордное количество витамина С, присутствуют витамины А, В, Е, органические и фолиевая кислоты, ретинол, а также калий, магний и фосфор. Эти ягоды можно использовать не только в кулинарии, но и для домашнего ухода за кожей.

Вот три проверенных рецепта:

Маска увлажняющая (для нормальной, сухой и обезвоженной кожи). Возьмите 2 полные столовые ложки спелых свежих ягод крыжовника и разомните их в пюре деревянной лопаткой или пестиком (избегайте контакта с металлом). Залейте полученную массу половиной стакана свежего домашнего молока, перемешайте и оставьте на 20–25 минут. По истечении времени аккуратно слейте жидкость в отдельную емкость – она еще пригодится. В оставшуюся гущу добавьте 1 ложку масла (оливкового, миндального, кокосового или персикового). Нанесите маску на лицо на 15–20 минут, затем смойте, используя вместо воды слитое ранее молоко и ватные диски.

Маска-скраб для сухой кожи. Залейте 1 столовую ложку овсяных хлопьев горячим молоком и оставьте под крышкой на 5 минут для распаривания. Спелые ягоды крыжовника разомните в пюре и смешайте с таким же количеством (по объему) готовой овсяной кашицы. Добавьте чайную ложку сахара, тщательно перемешайте. Нанесите смесь на предварительно очищенную кожу лица, слегка массируйте в течение 1–2 минут. Оставьте маску на лице еще на 10 минут, затем смойте водой комнатной температуры.





Залейте 1 столовую ложку овсяных хлопьев горячим молоком и оставьте под крышкой на 5 минут для распаривания. Спелые ягоды крыжовника разомните в пюре и смешайте с таким же количеством (по объему) готовой овсяной кашицы. Добавьте чайную ложку сахара, тщательно перемешайте. Нанесите смесь на предварительно очищенную кожу лица, слегка массируйте в течение 1–2 минут. Оставьте маску на лице еще на 10 минут, затем смойте водой комнатной температуры. Маска против синяков и темных кругов под глазами . Разомните ягоды крыжовника в пюре и охладите его в морозильной камере. Наложите охлажденную ягодную смесь на область под глазами на 1 минуту. Снимите крыжовник и нанесите на то же место ломтики свежего огурца, смоченные в молоке, также на 1 минуту. Чередуйте эти два этапа (крыжовник — огурец) не менее 3–4 раз подряд.

Рецепты собирала Дарья Ломовцева

Иллюстрации: ИИ