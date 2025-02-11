Расследования

Суд над выступившей у Малахова волгоградкой отложили на неделю

Расследования 11.02.2025 20:48
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11.02.2025 20:48


Сегодня, 11 февраля, уголовная коллегия Волгоградского облсуда отложила на неделю процесс по делу Татьяны Беленок, которая оказалась жертвой обстоятельств, родив ребенка от бизнесмена, попавшего затем в тюрьму. 

- Суд решил тщательно проверить доводы Беленок, что она действительно не хочет участвовать в судебном заседании, и это не связано с состоянием её здоровья и здоровья её сына. Поэтому будем ждать продолжения, - сообщил адвокат Виталий Григорьев, который представляет интересы женщины в суде.

Ранее, напомним, после выхода программы у Андре Малахова, депутат Госдумы Андрей Свинцов направил запросы в Генеральную прокуратуру и СК РФ в интересах Татьяны Беленок. Помочь волгоградке политик пообещал публично на передаче, где также присутствовал. 

История Татьяны Беленок обсуждалась в двух передачах в студии Андрея Малахова. Женщина переживала за судьбу своего ребенка, который, как она опасается, может пострадать из-за бизнеса его отца, отбывающего в настоящее время наказание за терроризм.

Волгоградку, которая в период отношений с бизнесменом была директором его ресторанного комплекса «Сосновый бор», обвиняют в хищении почти 15 миллионов рублей. Суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в настоящее время обжалован в апелляционной инстанции. Сама Татьяна утверждает, что денег она не брала, а дело в отношении нее сфабриковано. Женщина считает, что таким образом родственники осужденного бизнесмена хотят избавиться от претендентов на бизнес Зубкова. Беленок прошла проверку на полиграфе. Исследование показало, что она не врёт.

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