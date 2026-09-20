В Волгоградской области явка на выборах достигла 53,29%





20 сентября избирком сообщил о ходе голосования на выборах в Госдуму, а также региональный парламент и органы местного самоуправления. По данным специалистов на 10:00, явка превысила 53,29%. Сегодня всего за два часа после открытия участков свои голоса отдали 2,91% избирателей — почти 50 тыс. человек.

Ранее эксперты рассказали о наиболее активных муниципалитетах. В их числе Урюпинский район, где волеизъявление уже осуществили 55,31%, Чернышковский район — 55,23% и Дубовский район — 53,97%.

Отметим, 20 сентября — заключительный день голосования. У жителей региона есть последний шанс повлиять на формирование ветвей законодательной власти как федерального, так и регионального, а также местного уровней.

Фото из архива ИА «Высота 102»