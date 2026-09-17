Выплаты Почетным гражданам Волгограда увеличили до 50 тысяч рублей

Федеральные новости

Россиянин отбыл арест за погром на АЗС без топлива

Житель Саратовской области дважды за неделю стал фигурантом административных дел из-за своего необузданного нрава. Как сообщает ИА «СарИнформ» , мужчина устроил погром на автозаправке, а затем – в отделе...