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Расследования

Выплаты Почетным гражданам Волгограда увеличили до 50 тысяч рублей

Расследования 17.09.2026 13:52
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17.09.2026 13:52


Волгоградская гордума до 50 тысяч рублей увеличила размер ежемесячных выплат Почетным гражданам города-героя Волгограда. Как сообщили в городском представительном органе, соответствующие изменения внесены в положение о звании Почетного гражданина на заседании, которое состоялось накануне, 16 сентября.  

Напомним, ранее волгоградцы, которые внесли весомый вклад в развитие города и заслужили признание земляков, получали ежемесячно 40 тысяч рублей. Депутаты увеличили размер выплат на 10 тысяч рублей.

Фото Волгоградской городской думы


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