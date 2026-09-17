Выплаты Почетным гражданам Волгограда увеличили до 50 тысяч рублей

Волгоградская гордума до 50 тысяч рублей увеличила размер ежемесячных выплат Почетным гражданам города-героя Волгограда. Как сообщили в городском представительном органе, соответствующие изменения внесены в положение о звании Почетного гражданина на заседании, которое состоялось накануне, 16 сентября.
Напомним, ранее волгоградцы, которые внесли весомый вклад в развитие города и заслужили признание земляков, получали ежемесячно 40 тысяч рублей. Депутаты увеличили размер выплат на 10 тысяч рублей.
Фото Волгоградской городской думы