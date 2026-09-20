ВС РФ нанесли групповой комбинированный удар по тылу ВСУ





20 сентября Минобороны нанесло массированный удар по предприятиям Украины с использованием ракет и БПЛА. Поражены важнейшие объекты, обеспечивающие тыл подразделений, воюющих на Донбассе.

В Киевской области атаке подверглись завод «Радионикс», создающий системы управления для ракетами «Фламинго», «Нептун», FP-7 и FP-9. Кроме того, поражён крупный дата-центр «Би-мобайл», используемый разведкой ВСУ для хранения и анализа данных, координации действий подразделений. Также поражён склад «FIRE POINT» в населённом пункте Боярка. По данным ВС РФ, здесь хранились ускорители для беспилотников.

В Одесской области в одноимённом порту поражён переоборудованный под перевозку военных грузов сухогруз. Также под райцентром повреждён логистический центр «Новая почта». Площадка использовалась для снабжения боевых подразделений ВСУ. Она распределяла военную помощь западных стран.

Фото сгенерировано ИИ