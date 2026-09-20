Главное

Бочаров внёс в Думу предложения о новых почётных гражданах Запрет депутатам на смену политориентации и право на мнение: изучаем переписанный устав Волгограда 3 тысячи в год: в Волгограде ввели резидентские разрешения на платных парковках В Волгоградской области до 3,4 млн увеличили выплаты за контракт с Минобороны Бочаров отменил фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде из-за СВО

Актуально

АИ-95 до 137 рублей за литр: ситуация с топливом в Волгограде

«Все эти годы ждал, что за ним придут»: следователь рассказал, как в Волгограде спустя 30 лет раскрыли жестокие убийства таксистов

«Это – наш ответ нацистам». Главы силовых структур открыли Вахту Памяти на месте «лагеря смерти» под Сталинградом

Федеральные новости

Федеральные новости
 ВС РФ крушат военную логистику и инфраструктуру ВСУ
Массированные удары нанесены ночью по логистическим центрам и портам Украины, задействованным в военных поставках ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, российские беспилотники поразили цели в Киевской и...
Федеральные новости
 Над Ростовской областью уничтожили более 50 дронов ВСУ: есть повреждения на земле
Минувшей ночью при отражении воздушной атаки над Ростовской областью были уничтожены более 50 беспилотников. По оперативным данным, под ударом оказались Батайск, Таганрог, Ростов-на-Дону и пять районов региона – Азовский,...
Общество

ВС РФ нанесли групповой комбинированный удар по тылу ВСУ

Общество 20.09.2026 08:41
0
20.09.2026 08:41


20 сентября Минобороны нанесло массированный удар по предприятиям Украины с использованием ракет и БПЛА. Поражены важнейшие объекты, обеспечивающие тыл подразделений, воюющих на Донбассе.

В Киевской области атаке подверглись завод «Радионикс», создающий системы управления для ракетами «Фламинго», «Нептун», FP-7 и FP-9. Кроме того, поражён крупный дата-центр «Би-мобайл», используемый разведкой ВСУ для хранения и анализа данных, координации действий подразделений. Также поражён склад «FIRE POINT» в населённом пункте Боярка. По данным ВС РФ, здесь хранились ускорители для беспилотников.

В Одесской области в одноимённом порту поражён переоборудованный под перевозку военных грузов сухогруз. Также под райцентром повреждён логистический центр «Новая почта». Площадка использовалась для снабжения боевых подразделений ВСУ. Она распределяла военную помощь западных стран.

Фото сгенерировано ИИ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
20.09.2026 11:20
Общество 20.09.2026 11:20
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2026 09:55
Общество 20.09.2026 09:55
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2026 08:41
Общество 20.09.2026 08:41
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2026 07:55
Общество 20.09.2026 07:55
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2026 07:03
Общество 20.09.2026 07:03
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2026 06:28
Общество 20.09.2026 06:28
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2026 06:09
Общество 20.09.2026 06:09
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2026 22:57
Общество 19.09.2026 22:57
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2026 17:26
Общество 19.09.2026 17:26
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2026 15:08
Общество 19.09.2026 15:08
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2026 14:22
Общество 19.09.2026 14:22
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2026 11:37
Общество 19.09.2026 11:37
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2026 08:21
Общество 19.09.2026 08:21
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2026 06:33
Общество 19.09.2026 06:33
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2026 21:37
Общество 18.09.2026 21:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:47
Бронза сестёр Антоновых – вклад в медальный зачёт сборной РоссииСмотреть фотографии
11:57
Под Волгоградом инспекторы задержали пьяную брюнетку за рулём угнанной иномаркиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:20
В Волгоградской области явка на выборах достигла 53,29%Смотреть фотографии
10:37
Защитник «Ротора» Александр Клещенко – в сборной 12‑го тураСмотреть фотографии
09:55
Над Волгоградской областью и ещё 19 регионами за ночь сбито 1110 БПЛАСмотреть фотографии
09:48
Водитель скончался после лобового столкновения Haval с фурой под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
08:41
ВС РФ нанесли групповой комбинированный удар по тылу ВСУСмотреть фотографии
07:55
В Волгоградской области начался заключительный день выборов в ГосдумуСмотреть фотографии
07:03
В Волгограде на фоне налёта БПЛА задерживаются рейсы в Сочи и МосквуСмотреть фотографии
06:28
В Волгоградской области прервана восьмичасовая беспилотная опасностьСмотреть фотографии
06:09
В МЧС напомнили волгоградцам алгоритм действий при атаке БПЛАСмотреть фотографии
22:57
ВСУ направили 19 сентября беспилотники на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
21:34
Явка в Волгоградской области превысила 50%Смотреть фотографии
20:42
Начали ровно, закончили разгромом: «Динамо-Синара» – «Черноморочка» 23:33Смотреть фотографии
20:04
Выборы прошли экватор: как голосовали волгоградцы 19 сентябряСмотреть фотографии
18:43
Прицеп с бетонными кольцами опрокинулся на мосту под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
18:06
«Водитель в реанимации»: лобовое ДТП на встречке произошло под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:26
Волгоградки завели на лавочке деловой разговор с губернаторомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:47
Явка в Волгоградской области превысила 45% во второй день выборовСмотреть фотографии
16:04
Андрей Бочаров предложил 5-летнюю программу модернизации трамваев в Волгограде и ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
15:08
Вход в Зал Воинской славы на Мамаевом кургане ограничат 21 сентябряСмотреть фотографии
14:22
В Волгограде 5 лет назад освятили Александро-Невский соборСмотреть фотографии
13:52
В Волгоградской области голосуют жители 24 удаленных деревеньСмотреть фотографии
13:24
Три очка до мечты: волгоградцы бились до сирены, но уступили «Локо» в битве за «Финал четырёх»Смотреть фотографии
12:51
Сарептский путепровод в Волгограде полностью отрыли после капремонтаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:01
Многотонная фура опрокинулась у «танцующего» моста под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:37
«Спасибо, «Высота»: волгоградка, оставшаяся в расселенном доме с дочкой, получила выплату на жильеСмотреть фотографии
10:44
Состояние краснокнижных растений после летнего зноя оценили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:41
Ночью над 16 регионами РФ сбили 344 вражеских БПЛАСмотреть фотографии
09:29
ВС РФ крушат военную логистику и инфраструктуру ВСУСмотреть фотографии
 