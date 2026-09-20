В Волгограде на фоне налёта БПЛА задерживаются рейсы в Сочи и Москву





20 сентября в аэропорту Волгограда на фоне растянувшейся на всю ночь беспилотной опасности произошёл сбой в работе аэропорта. Воздушная гавань не смогла вовремя принять и отправить четыре авиарейса. Задержка составляет до 15 часов.

С 9:05 на 11:15 отложено прибытие в региональный центр московского рейса № DP 6965 компании «Победа». С 0:30 на 15:30 перенесён вылет рейса № FV 6158 компании «Россия» сообщением с Сочи. Рейс № FV 6682 этого же перевозчика по аналогичному маршруту сдвинут с 00:45 на 15:30. Московский рейс № DP 6966 «Победы» вылетит в столицу почти с двухчасовой задержкой в 11:25.

Напомним, ранее редакция сообщала о восьмичасовой беспилотной опасности, действовавшей минувшей ночью, а также о рекомендациях МЧС жителям и гостям региона позаботиться о своей безопасности. Кроме того, из-за приближения дронов к райцентру Росавиация была вынуждена останавливать работу аэропорта Волгограда. Ограничения действовали с 23:47 19 сентября по 4:09 20 сентября.

ФОто из архива ИА «Высота 102»