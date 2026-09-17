ФСБ задержала волжанина за откровенные симпатии террористам





Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области пресекли противоправную деятельность 50-летнего жителя Волжского. Мужчину подозревают в оправдании терроризма в интернете.





По данным силовиков, задержанный придерживается неонацистской идеологии. Используя личный аккаунт в одном из интернет-мессенджеров, он оставил комментарии с признаками оправдания массовых убийств, совершенных ультраправыми террористами. Как уточнили в волгоградском УФСБ, речь идет о теракте в новозеландском Крайстчерче 15 марта 2019 года и о событиях в норвежском Осло 22 июля 2011 года.

Следственный отдел Управления ФСБ России по Волгоградской области возбудил в отношении волжанина уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК России («Публичное оправдание терроризма»).

– Фигурант задержан по месту работы. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, – сообщают в пресс-службе Управления.