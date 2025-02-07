Депутат Госдумы Андрей Свинцов, как и обещал, направил запросы в Генеральную прокуратуру и СК РФ после передачи Андрея Малахова, где обсуждалась непростая история волгоградки Татьяны Беленок, которая оказалась жертвой обстоятельств, родив ребенка от бизнесмена, попавшего затем в тюрьму. Информацию об отправленных запросах подтвердила ИА «Высота 102» помощница депутата Дарья Ботвиновская.

Ранее депутат, который участвовал в передаче в качестве эксперта, заявлял, что намерен отправить запросы в соответствующие ведомства в связи с информацией, которая была озвучена на федеральном канале.

- Считаю, когда в деле замешаны интересы детей, к делу нужно относится особенно тщательно. Буду держать ситуацию на контроле, - писал он в соцсетях.

Напомним, история волгоградки Татьяны Беленок обсуждалась в двух передачах в студии Андрея Малахова. Женщина переживала за судьбу своего ребенка, который, как она опасается, может пострадать из-за бизнеса его отца, отбывающего в настоящее время наказание за терроризм.

Татьяну обвиняют в хищении 15 миллионов рублей, за что ей грозит три года колонии. При этом женщина отрицает причастность к вменяемому ей преступлению и считает, что таким образом родственники осужденного бизнесмена хотят избавиться от претендентов на бизнес Зубкова.

Между тем, на передачу уже отреагировал Александр Бастрыкин. Он поручил своим подчиненным провести проверку озвученных на федеральном канале сведений.