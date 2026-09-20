Защитник «Ротора» Александр Клещенко – в сборной 12‑го тура





Главным итогом 12-го тура Лиги PARI стали не сухие списки фамилий, а признание тех, кто реально держал игру под контролем. В официальную сборную тура вошёл защитник «Ротора» Александр Клещенко.

Его вклад в результат сложно переоценить: Клещенко не только провёл весь матч с «Текстильщиком» на стабильно высоком уровне, цементируя оборону, но и стал автором важного гола. Для защитника такой дуализм – редкость и показатель класса: умение оказаться в нужной точке и хладнокровно реализовать момент.

Александр Веселовский

Фото: ФК «Текстильщик» Иваново