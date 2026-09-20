Бронза сестёр Антоновых – вклад в медальный зачёт сборной России





В Скопье (Северная Македония) продолжается этап Кубка Европы по дзюдо – Skopje Senior European Cup 2026. Турнир под эгидой Европейского союза дзюдо (EJU) имеет рейтинговый статус: результаты спортсменов идут в зачёт европейского рейтинга, а значит, каждая схватка здесь – это не только борьба за медаль, но и очки для будущих стартов.

Соревнования проходят в спортивном центре «Яне Сандански», где за 14 комплектов наград ведут борьбу около 430 дзюдоистов из 40 стран. По итогам первого дня сборная России возглавляет медальный зачёт. Заметный вклад в этот результат внесли спортсменки из Волгоградской области – сёстры Дарья и Анастасия Антоновы.

В категории до 70 кг 21‑летняя Дарья Антонова подтвердила свой статус одного из фаворитов турнира: из шести проведённых схваток пять завершились её победой. Поражение в четвертьфинале от представительницы Франции не стало финалом её борьбы: в утешительной сетке Дарья последовательно взяла верх над соперницами из Сербии, Франции и соотечественницей из Санкт‑Петербурга Кариной Исламовой, обеспечив себе место на пьедестале.





По похожему сценарию сложилась история и у 19‑летней Анастасии Антоновой (до 78 кг): в четвертьфинале она проиграла итальянке, но затем собралась и прошла путь к бронзе. Сначала Анастасия взяла верх над спортсменками из Хорватии и Австрии, а в решающем поединке за третье место одержала чистую досрочную победу над итальянкой Лючией Магли. Для Анастасии эта награда стала первой на взрослом международном уровне.

Дарья и Анастасия – воспитанницы Ленинской борцовской школы Волгоградской области, спортсменки регионального ЦСП «Олимп». Их подготовка ведётся под руководством тренера Александра Евланова. Успех сестёр на рейтинговом турнире в Скопье – наглядное свидетельство системной работы волгоградской школы дзюдо и преемственности традиций.

Александр Веселовский