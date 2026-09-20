



20 сентября в заключительный день голосования на выборах в Госдуму избирком подвёл полуденные итоги явки. По информации специалистов, волгоградцы продолжают демонстрировать стабильный интерес к процедуре. На 12:00 своим правом на волеизъявление воспользовались 56,80% избирателей.

- Тройка лидеров — город Фролово (63,86%), Киквидзенский район (63,61%) и Октябрьский район (62,23%), - уточнила во время брифинга заместитель председателя Избирательной комиссии Волгоградской области Юлия Чернышкова.

Отметим, как ранее сообщала редакция, 20 сентября завершаются трёхдневные выборы депутатов Госдумы, регионального парламента и местных органов. Волгоградцы могут отдать свой голос до 20:00.

Фото из архива ИА «Высота 102»