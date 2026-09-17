Трех волгоградцев задержали за видео последствий ракетной атаки

Силовики задержали девушку и двух молодых людей, которые сняли и выложили в Сеть видео последствий ракетной атаки на одном из промышленных предприятий в Волгограде.





Девушка и парень рассказали, что сами сняли последствия атаки и выложили видео в открытый доступ. Еще один задержанный сообщил, что запись прилета прислала его знакомая в их общий чат, а он уже решил разослать видео в разные социальные группы в Волгограде. Все трое раскаялись в содеянном и пообещали больше так не делать.





Напомним, что в Волгоградской области запрещено снимать последствия беспилотных и ракетных атак, выкладывать эти материалы. За это предусмотрены крупные штрафы. Кроме того, такая съемка грозит и уголовной ответственностью. Авторы подобных роликов могут надолго оказаться за решеткой по статье о «Госизмене». Наказание предусматривает до 20 лет лишения свободы.