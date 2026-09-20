Пожарные потушили крупную нелегальную свалку на западе Волгограда





20 сентября в Волгограде очевидцы сообщили об огромном столбе густого чёрного дыма, поднимающегося с окраины Дзержинского района. Около полудня здесь вновь загорелась нелегальная свалка.







- Дым видно издалека. На улице опять стоит сильная вонь. Удушающий запах пластика. Судя по всему, горит опять овраг с мусором, - сообщил один из местных жителей.

Информацию о возгорании подтвердили в ГУ МЧС России по Волгоградской области. К моменту получения спасателями первых сигналов от горожан, пламя успело распространиться на территории площадью порядка половины квадратного километра.

- В 11:45 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Дзержинском районе города Волгограда. Горел мусор глубокого залегания на площади 500 кв. метров. Подразделения 21 ПСЧ ликвидировали горение в 12:07, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Отметим, по предварительным данным причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём.

Фото и видео: Волгоград / max.ru