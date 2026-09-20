В МЧС напомнили волгоградцам алгоритм действий при атаке БПЛА





В Волгоградской области спасатели на фоне объявленной 19 сентября беспилотной опасности напомнили жителям и гостям региона алгоритм действия. Гражданам рекомендуется не игнорировать угрозу. Сразу после получения сообщения о налёте необходимо позаботиться о своей безопасности.

При нахождении в общественных помещениях здания необходимо спуститься на нижние этажи, желательно в подвал или паркинг. Если атака застала вас в квартире, специалисты советуют не подходить к окнам и остеклённым проёмам. Выбрать максимально изолированное помещение, как правило, это кладовая или санузел, и укрыться там до отбоя опасности.

Если сообщение о приближающихся БПЛА настигло вас в дороге, немедленно покиньте открытые участки улиц. Необходимо укрыться в близлежащем подъезде, подземном переходе. Эксперты не рекомендуют находиться во время беспилотной опасности в транспорте. Автомобили могут также стать мишенью для удара дронов. Необходимо оперативно покинуть машину и найти укрытие.

Отметим, при нахождении БПЛА или обломков спасатели рекомендуют не трогать и не подходить к ним, покинуть данное место и сообщить о находке в экстренные службы по номеру 112.

Фото из архива ИА «Высота 102»