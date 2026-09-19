Волгоградки завели на лавочке деловой разговор с губернатором





Неформальная беседа на лавочке с ветеранами НПЗ в Волгограде состоялась сегодня, 19 сентября, у губернатора Андрея Бочарова во время его рабочей поездки в Красноармейский район. Заводчанки встретили главу региона, когда он осматривал сквер у проспекта Героев Сталинграда. На этой магистрали недавно завершился ремонт трехкилометрового участка от ул. Удмуртской до ул. Лазоревой. Волгоградки предложили губернатору присесть на лавочку, а потом взяли его под руки. Главе региона, который был явно в хорошем настроении, такое общение пришлось по душе.

– Мы всегда вместе. На субботниках вместе, на праздниках вместе, вот губернатор приехал и мы опять вместе, – начали разговор женщины.

Волгоградки поделились с главой региона своим впечатлением о ремонте проспекта Героев Сталинграда. Они признались, что сперва «бурчали», почему перенесли несколько остановок, а потом поняли – все грамотно сделано.

Андрей Бочаров сообщил, что обсуждает вопрос создания небольшой благоустроенной набережной на юге Волгограда, где должно появиться больше скамеек и прогулочных зон.

Эти планы женщинам понравились.

- Я приеду, потом чайку попьем, - пообещал собеседницам Андрей Бочаров на прощание.

Фото: администрации Волгоградской области