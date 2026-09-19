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Спорт

Начали ровно, закончили разгромом: «Динамо-Синара» – «Черноморочка» 23:33

Спорт 19.09.2026 20:42
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19.09.2026 20:42


В третьем туре женской Суперлиги «Динамо-Синара» принимало новороссийскую «Черноморочку» и эта встреча принесла весьма неожиданный результат. Началось всё с долей большого оптимизма. На разминке болельщики увидели в рядах бело-голубых воспитанницу местного гандбола, голкипера Надежду Колесникову. Была заявлена на игру левый крайний – Валентина Минченко. Из неприятных известий: после полученной травмы игру пропускала София Чуракова. 

По личным встречам «Черноморочка» в последних пяти встречах стабильно сильнее: три победы морячек, одна победа «Динамо» и одна ничья. Поэтому после усиления в межсезонье, специалисты ожидали от волгоградок упорной борьбы и реванша за поражения в прошлом сезоне.

Но что-то сегодня не заладилось. Если в начале матча хозяйки паркета с трудом, но отвечали на разящие атаки гостей, то после 11-й минуты начала вырисовываться разница в классе. Местные гандболистки упорно пытались прорваться через центр, где всё было перекрыто, как следствие – потери мяча. Когда переводили мяч крайним, атака получала своё завершение, но лишь в одном случае из двух. Валентина Томилина на позиции линейного оставалась на голодном пайке, хотя у неё получалось отклеиваться от опекунов.


Подводя итоги первого тайма, болельщики были удивлены: гости вели 17:14, но это была не их заслуга, новороссийки ничего сверхъестественого не показали. Убрать нелепые потери и броски в голкипера, и там уже «Динамо» должно было вести три мяча.

И на второй тайм пошли с уверенностью, что хуже быть не может. Оказалось – может. В ворота волгоградок залетело всё, что летело, теряли мяч в простых ситуациях, команду было не узнать. Вратарю «Черноморочки», в свою очередь, особо стараться не приходилось – это динамовки бросали куда угодно, но не в цель. Под конец стала выручать Колесникова, но было уже поздно. Разгром «Динамо» на своей площадке от равного соперника – 23:33.

После матча Евгений Дмитриев говорил без дежурных фраз – честно и жёстко, без скидок на себя и команду:

– Перестали забивать. Пошли потери – не просто неудачные, а необъяснимые. То не можем разыграть мяч на быстром центре, то кидаем друг другу в ноги. Если мы – команда мастеров – на тренировках не можем это отработать, то как будем готовы к следующему сопернику? У нас четыре тренировки до следующего матча!

Во всём виноват я – это понятно, всегда виноват я. Но некоторым игрокам тоже стоит посмотреть на себя. Это идёт из тренировочного процесса: не забиваем на тренировках – значит, и в официальных матчах тоже. Нужно спросить себя. Ещё раз подчёркиваю – не переваливаю вину на игроков. Отвечаю я. Но некоторые должны пересмотреть своё отношение к делу.


«Динамо-Синара» (Волгоград) – «Черноморочка» (Новороссийск) – 23:33 (14:17).

19 сентября, 14:00. Суперлига. Предварительный этап, 3-й тур.

Волгоград. «Динамо Арена». Количество зрителей: 900.

Судьи: Даниил Матюхин (Тольятти), Иван Мельников (Москва).

«Динамо-Синара»: Баскакова – Гафонова, Кириченко (3), Томилина (1), Загороднева (7), Казиханова, Скивко (2) – Колесникова, Пензева (3), Дворцевая, Климова (4),  Прокофьева (2), Коблева, Алексеева (1), Каменская, Минченко.

«Черноморочка»: Лагина – Голуб (4), Горшенина (4), Синельникова (1), Долматова (8), Захаренко (5), Зотина (2) – Кирикиас, Вигуржинская, Сергиенко (2), Федосова (3), Герасимова, Шанова (2), Чешева (2), Толстокорая, Быкадорова.

Эффективность бросков %: 46 – 66

7-метровые/голы: 4/2 – 6/5.

Штрафное время: 6 – 12.

Следующий матч волгоградский клуб проведёт 25 сентября в Краснодаре с «Кубанью». Начало в 19:00.

Александр Веселовский

Фото: Александр Веселовский

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