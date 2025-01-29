В Москве на передаче у Андрея Малахова жительнице Волгограда Татьяна Беленок пообещали помощь и защиту от влиятельных волгоградских кланов, которые борются за имущество ресторанного комплекса «Сосновый бор», передает V102.RU.

Напомним, что отчаявшаяся женщина ранее сообщила, что 13 лет назад родила сына от влиятельного бизнесмена Владимира Зубкова - одного из учредителей «Соснового бора», а сейчас ей мстит его бывшая жена. Татьяна боится, что может потерять не только свободу, но и сына, которого у нее грозятся забрать. Беленок утверждает, что не претендует на наследство, а всего лишь хочет, чтобы ее и ее сына оставили в покое.

В свою очередь Елена Зубкова также приехала на передачу к Андрею Малахову и сообщила, что не планировала отбирать сына у матери и не имеет претензий к Татьяне.

Во второй части программы помимо личных взаимоотношений вскрылись интересные подробности о влиятельных учредителях некогда популярного в Волгограде места отдыха - усадьбы «Сосновый бор». В настоящее время ресторанный комплекс не работает, доступ на его территорию закрыт. Однако, как выяснилось, за это имущество развернулась настоящая битва и ведется она не только в судебной плоскости. Участники программы заметили, что страсти вокруг этого актива кипят нешуточные. Под угрозой, как прозвучало, находится не только сын Татьяны, но, возможно, и другие наследники осужденного Зубкова.

- Я уже честно потерял нить. Но я точно понимаю одно, что здесь речь не про детей, не про мужа. Здесь речь про деньги, причем большие. Задача найти слабые стороны, надавить, забрать, - сказал присутствующий на передаче депутат Госдумы РФ Андрей Свинцов. - Я с удовольствием готов помочь. Самые лучшие адвокаты Москвы готовы включиться.

Депутат заявил, что лично напишет главе СКР Александру Бастрыкину и генпрокурору России Игорю Краснову.

- Я очень надеюсь, что в Следственном комитете России смотрят эту программу, - сказал в свою очередь Андрей Малахов.

Татьяна Беленок ранее сообщила, что была в отношениях с Зубковым с 2008 по 2019 годы - до тех пор, пока его не арестовали по подозрению в покушении на губернатора Волгоградской области. Его осудили в марте 2023 года к 14 годам колонии строгого режима. Владимир Зубков сам отрицает, что является отцом 13-летнего сына Татьяны Беленок.

Волгоградку, которая в период отношений с Зубковым была директором ресторанного комплекса «Сосновый бор», обвиняют в хищении почти 15 миллионов рублей. Суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в настоящее время обжалован в апелляционной инстанции. Сама Татьяна утверждает, что денег она не брала, а дело в отношении нее сфабриковано.

Чтобы подтвердить это, Беленок согласилась на программе у Малахова пройти полиграф, который показал, что женщина говорит правду.

Помочь Татьяне просила и ее мама Наталья Оруджова, которая также приехала на программу из Волгограда.

- Моя дочь оказалась между молотом и наковальней, - сказала пожилая женщина. - Даже адвоката невозможно было найти в Волгограде. Никто не хотел вмешиваться в это дело.

На передаче у Малахова тест ДНК прошел на этот раз не только сын Татьяны, но и дочь Елены Зубковой. Анализ показал, что с вероятностью 93% они являются родственниками. Однако точную родственную связь, как прозвучало, можно доказать только, если на такой тест согласится сам Владимир Зубков.