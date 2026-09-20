



20 сентября в Волгоградской области стартовал третий, заключительный день выборов в Государственную думу. В 8:00 в регионе вновь открылись все избирательные участки. У волгоградцев будет ещё ровно 12 часов, чтобы определиться и отдать свой голос за своих фаворитов среди партий и кандидатов.

Напомним, как ранее сообщала редакция, в Волгоградской области право голоса имеют 1,7 млн избирателей. Помимо депутатов Госдумы, волгоградцы выбирают среди претендентов на освободившееся место в Волгоградской областной думе, а также кандидатов в 33 органа местного самоуправления в 18 муниципалитетах и 2 городских округах.

Фото из архива ИА «Высота 102»