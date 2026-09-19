Вход в Зал Воинской славы на Мамаевом кургане ограничат 21 сентября

В Волгограде 21 сентября будет ограничен вход в Зал Воинской славы на Мамаевом кургане, где горит Вечный огонь. По информации музея-заповедника «Сталинградская битва», центральное и самое торжественное помещение мемориального комплекса будет закрыто с 9.00 до 15:00 мск по техническим причинам.

Напомним, что в центре зала расположена скульптурная композиция в виде руки погибшего героя факелом, в котором горит Вечный огонь. Здесь несут службу солдаты роты почетного караула, которые меняются каждый час.

На стенах зала выложены 34 мозаичных знамени, на которых высечены 7200 имен. На своде – изображение 18 орденов СССР и гвардейской ленты с надписью: «Да, мы были простыми смертными, и мало кто уцелел из нас, но все мы выполнили свой патриотический долг перед священной Матерью-Родиной».

Фото из архива V102.RU