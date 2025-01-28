Жительница Волгограда Татьяна Беленок обратилась в программу Андрея Малахова на Первом канале за помощью. Женщина рассказала на всю страну, что 13 лет назад родила сына от влиятельного на тот момент бизнесмена Владимира Зубкова, а сейчас ей мстит его бывшая жена Елена, передает V102.RU.

Беленок утверждает, что была в отношениях с Зубковым с 2008 по 2019 годы - до тех пор, пока его не арестовали по подозрению в покушении на губернатора Волгоградской области. Напомним, что за это преступление Зубков в марте 2023 года был осужден к 14 годам колонии строгого режима. Приговор также был оглашен бывшему начальнику СУ СКР по Волгоградской области Михаилу Музраеву - он получил 20 лет колонии строгого режима.

Татьяна Беленок, которая руководила в Волгограде популярным на тот момент гостиничным комплексом «Сосновый бор», утверждает, что после суда над Зубковым ее жизнь резко изменилась. Ее, как директора, обвинили в хищении почти 15 миллионов рублей, за что ей грозит 3 года колонии общего режима. Суд первой инстанции признал ее вину, но приговор в законную силу не вступил, так как обжалован в апелляционной инстанции.

- Единственное, за что мне страшно - мне страшно за моего сына. Потому, как он является, так уж получилось, наследником Зубкова. Если меня увезут в колонию, он здесь останется. Мне страшно, что они могут сделать с ним, как с претендентом на наследство, - рассказала Татьяна Беленок.

Волгоградка утверждает, что Владимир Зубков очень хотел этого ребенка и всячески ее поддерживал. Однако на суде осужденный предприниматель свое отцовство не признал. Ему задали этот вопрос по ВКС.

- Я не признаю. Это полная глупость, полная глупость! - категорично заявил Зубков.





Между тем, Татьяна Беленок в качестве доказательства предъявила результаты теста ДНК, в котором указано, что отцом ее сына является Владимир Зубков с вероятностью 99,99%. С результатами этого теста предприниматель также не согласился.

Татьяна Беленок винит в своих неудачах бывшую супругу Зубкова, которая управляет делами предпринимателя. Волгоградка называет возбужденное в отношении нее уголовное дело местью и хочет спокойствия и свободы.

- Мы ни на что не претендуем. Я не подавала на алименты. Мы не претендуем на наследство. Я на всю страну говорю, что мне нужно, чтобы эти люди оставили меня в покое с моим сыном, - утверждает Татьяна.

Свое желание доказать, в том числе и через суд, что её сын и сын Зубкова она объясняет тем, что хочет иметь к нему доступ, чтобы объяснить свою позицию и доказать, что она не воровка.

Бывшая жена Владимира Зубкова Елена считает, что Татьяна Беленок не все договаривает.

- До меня стали доходить слухи, что есть наследство поддельное, - в свою очередь сообщила Елена. - Если она хотела стать единственной наследницей «Соснового бора», то пусть это озвучит.

Волгоградка Татьяна Беленок, которая на программе у Малахова ищет защиты от бывшей супруги Владимира Зубкова, не против, чтобы ее сын прошел еще один тест ДНК, а результаты были озвучены на всю страну.

Андрей Малахов уже анонсировал вторую серию этой захватывающей истории, напоминающей волгоградскую «Санту-Барбару».

Скриншот с сайта smotrim.ru