ВСУ направили 19 сентября беспилотники на Волгоградскую область

В Волгоградской области вечером 19 сентября возникла угроза атаки БПЛА. МЧС России по региону в 22:23 мск объявило беспилотную опасность - сообщения начали поступать на мобильные телефоны жителей.

- Займите безопасное место в квартире (доме), выберите комнату, которая не имеет окон (санузел, коридор без окон, кладовка), сядьте на пол между двумя капитальными стенами, - указано в сообщении оперативного ведомства.

Также жителям не рекомендуют пользоваться лифтами. В безопасном месте нужно находиться до отмены беспилотной опасности.