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Общество

ВСУ направили 19 сентября беспилотники на Волгоградскую область

Общество 19.09.2026 22:57
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19.09.2026 22:57


В Волгоградской области вечером 19 сентября возникла угроза атаки БПЛА. МЧС России по региону в 22:23 мск объявило беспилотную опасность - сообщения начали поступать на мобильные телефоны жителей.

- Займите безопасное место в квартире (доме), выберите комнату, которая не имеет окон (санузел, коридор без окон, кладовка), сядьте на пол между двумя капитальными стенами, - указано в сообщении оперативного ведомства.

Также жителям не рекомендуют пользоваться лифтами. В безопасном месте нужно находиться  до отмены беспилотной опасности.

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