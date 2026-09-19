В Волгограде 5 лет назад освятили Александро-Невский собор

Сегодня, 19 сентября, исполняется ровно 5 лет со дня освящения в Волгограде собора Александра Невского. Чин освящения главного храма города-героя, который был возведен на добровольные пожертвования, в 2021 году провел патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.





В 2021 году, напомним, действовали ограничительные меры из-за распространения коронавируса. Праздничная служба в соборе из-за этого прошла в присутствии ограниченного количества людей – всего 200 человек, в числе которых были ученики воскресных школ, чиновники, депутаты и журналисты.









Основная масса людей находилась на улице и наблюдала за происходящим в соборе на больших экранах, которые были установлены в Александровском саду и на площади Павших борцов.





Собор Александра Невского в Волгограде в затрибунной части площади Павших борцов возводили с апреля 2016 года. Его строительство и обустройство было завершено к 800-летию великого князя, которое отмечали в России в 2021 году.

Внешний вид собора максимально приближен к облику его царицынского предшественника, который строился на народные пожертвования с 1901 по 1918 годы в память о чудесном спасении в железнодорожной катастрофе царя Александра III. Храм, ставший символом духовного единения жителей Царицына, был взорван по решению советской власти в 1932 году.

Фото из архива V102.RU