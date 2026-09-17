Главное

Запрет депутатам на смену политориентации и право на мнение: изучаем переписанный устав Волгограда 3 тысячи в год: в Волгограде ввели резидентские разрешения на платных парковках В Волгоградской области до 3,4 млн увеличили выплаты за контракт с Минобороны Бочаров отменил фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде из-за СВО «С вертолета выгружали тела»: волгоградцы стали очевидцами катастрофы с паромом на Кипре

Актуально

«Все эти годы ждал, что за ним придут»: следователь рассказал, как в Волгограде спустя 30 лет раскрыли жестокие убийства таксистов

«Это – наш ответ нацистам». Главы силовых структур открыли Вахту Памяти на месте «лагеря смерти» под Сталинградом

Новое сердце города: Привокзальная площадь стала точкой притяжения волгоградцев – фото

Федеральные новости

Федеральные новости
 Матерям-героиням с 2027 года начнут выплачивать по 1 млн рублей
С 1 января 2027 года россиянки, удостоенные звания «Мать-героиня», начнут получать единовременную выплату в  1 миллион рублей через Социальный фонд России. Соответствующий проект постановления, как сообщили в ТАСС,...
Федеральные новости
 Россиянин отбыл арест за погром на АЗС без топлива
Житель Саратовской области дважды за неделю стал фигурантом административных дел из-за своего необузданного нрава. Как сообщает ИА «СарИнформ» , мужчина устроил погром на автозаправке, а затем – в отделе...
Расследования

Под Волгоградом мошенники выманили у вдовы участника СВО 6 миллионов

Расследования 17.09.2026 13:12
0
17.09.2026 13:12


Длительное общение жительницы Фролово Волгоградской области с мошенниками закончилось для нее потерей 6 миллионов рублей. Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, в июле 28-летней женщине позвонил неизвестный и сообщил, что ей, как вдове погибшего участника СВО,  положен земельный участок по выгодной цене. Женщина отказалась от покупки, но совершила ошибку, сообщив реквизиты своих документов. 

Потом мошенники стали действовать по уже обкатанной схеме. Женщине сообщили, что с ее накоплениями происходят незаконные операции, а для того, чтобы их спасти, деньги необходимо снять и перевести на безопасные счета. 

Поверив мошенникам, женщина в два приема сняла 6 миллионов рублей. Она дважды приезжала в Волгоград и передавала деньги незнакомым людям. Когда фроловчанка поняла, что стала жертвой аферистов, она обратилась в полицию. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Сотрудники полиции устанавливают причастных к преступлению лиц.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
17.09.2026 13:52
Расследования 17.09.2026 13:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2026 13:12
Расследования 17.09.2026 13:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2026 12:53
Расследования 17.09.2026 12:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2026 08:46
Расследования 17.09.2026 08:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.09.2026 16:33
Расследования 16.09.2026 16:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.09.2026 20:16
Расследования 15.09.2026 20:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.09.2026 19:02
Расследования 15.09.2026 19:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.09.2026 15:44
Расследования 15.09.2026 15:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.09.2026 12:03
Расследования 15.09.2026 12:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.09.2026 11:56
Расследования 15.09.2026 11:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.09.2026 15:09
Расследования 14.09.2026 15:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.09.2026 14:55
Расследования 14.09.2026 14:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.09.2026 11:04
Расследования 14.09.2026 11:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.09.2026 12:38
Расследования 13.09.2026 12:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.09.2026 17:27
Расследования 12.09.2026 17:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:18
Бочаров обсудил с учёными развитие ИИ-технологий в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:11
Ольга Бузова заплела две косички для съемок в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:52
Выплаты Почетным гражданам Волгограда увеличили до 50 тысяч рублейСмотреть фотографии
13:27
Матерям-героиням с 2027 года начнут выплачивать по 1 млн рублейСмотреть фотографии
13:19
Россиянин отбыл арест за погром на АЗС без топливаСмотреть фотографии
13:12
Под Волгоградом мошенники выманили у вдовы участника СВО 6 миллионовСмотреть фотографии
12:59
Впервые голосующим волгоградцам подарят книги о снайпере ВОВСмотреть фотографии
12:53
ФСБ задержала волжанина за откровенные симпатии террористамСмотреть фотографииCмотреть видео
12:49
Обладмин заявил об увеличении поставок топлива в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
12:39
На нижней террасе набережной Волгограда появится почти 400 парковочных местСмотреть фотографии
12:21
Губернатор вручил награды 23 жителям Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:13
В Волгоградской области ввели квоты на рабочие места для ветеранов СВОСмотреть фотографии
12:05
В аэропорту Волгограда количество задерживающихся рейсов выросло до восьмиСмотреть фотографии
11:52
Эксперты отмечают пятикратный рост спроса на рыночную ипотеку в РоссииСмотреть фотографии
11:50
Чемпионат по «тихой охоте» пройдет в Волгоградской области 3 октябряСмотреть фотографии
11:39
Волгоградцы стали чаще забирать бездомных животных домойСмотреть фотографии
11:27
Жители Анапы проснулись от землетрясения: толчки ощутили и под НовороссийскомСмотреть фотографии
11:18
С 1 октября начнется лицензирование волгоградских продавцов сигарет и вейповСмотреть фотографии
10:50
Под Волгоградом безопасность Волжской ГЭС усилят за 165,6 млн рублейСмотреть фотографии
10:33
В Волгограде пассажирский автобус сбил ребенка на остановкеСмотреть фотографии
10:29
Способ получения соцуслуг могут выбрать до 1 октября волгоградские льготникиСмотреть фотографии
10:09
В Волгограде завершили гидравлические испытания теплосетейСмотреть фотографии
10:06
Минобороны: ВС РФ ударили по заводам и инфраструктуре УкраиныСмотреть фотографии
10:03
Инспекторы ГАИ наказали лихача, устроившего опасный заезд по улицам ВолжскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:01
Победителями Всероссийского конкурса врачей стали четыре медика из Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:41
Бочаров внёс в Думу предложения о новых почётных гражданахСмотреть фотографии
09:40
Разборки экс-супругов: под Волгоградом по решению суда выселят незаконного жителя из домаСмотреть фотографии
09:16
Без работы ПВО по дронам прошла ночь в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:02
С 1 октября часть волгоградцев начнёт получать прибавку к пенсииСмотреть фотографии
09:01
200 кг творога нереальной жирности забраковали под ВолгоградомСмотреть фотографии
 