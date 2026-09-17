Под Волгоградом мошенники выманили у вдовы участника СВО 6 миллионов

Длительное общение жительницы Фролово Волгоградской области с мошенниками закончилось для нее потерей 6 миллионов рублей. Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, в июле 28-летней женщине позвонил неизвестный и сообщил, что ей, как вдове погибшего участника СВО, положен земельный участок по выгодной цене. Женщина отказалась от покупки, но совершила ошибку, сообщив реквизиты своих документов.
Потом мошенники стали действовать по уже обкатанной схеме. Женщине сообщили, что с ее накоплениями происходят незаконные операции, а для того, чтобы их спасти, деньги необходимо снять и перевести на безопасные счета.
Поверив мошенникам, женщина в два приема сняла 6 миллионов рублей. Она дважды приезжала в Волгоград и передавала деньги незнакомым людям. Когда фроловчанка поняла, что стала жертвой аферистов, она обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Сотрудники полиции устанавливают причастных к преступлению лиц.