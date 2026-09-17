Под Волгоградом мошенники выманили у вдовы участника СВО 6 миллионов

Длительное общение жительницы Фролово Волгоградской области с мошенниками закончилось для нее потерей 6 миллионов рублей. Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, в июле 28-летней женщине позвонил неизвестный и сообщил, что ей, как вдове погибшего участника СВО, положен земельный участок по выгодной цене. Женщина отказалась от покупки, но совершила ошибку, сообщив реквизиты своих документов.