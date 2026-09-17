Волгоградцы 90 раз за месяц пожаловались в Роспотребнадзор

Волгоградцы в августе направили 90 жалоб в региональное управление Роспотребнадзора. Почти треть жалоб касалась условий проживания в жилых помещениях, санитарного состояния территории, качества продуктов, воды и водоснабжения, а также условий воспитания и обучения.

В сфере нарушения прав потребителей зарегистрировано 40 обращений. Больше всего претензий жителей связано с продажей непродовольственных товаров. На втором месте – нарушение правил оказания услуг ЖКХ. Также несколько волгоградцев жаловались на услуги связи, бытовые, медицинские и транспортные услуги.