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Общество

Над Волгоградской областью и ещё 19 регионами за ночь сбито 1110 БПЛА

Общество 20.09.2026 09:55
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20.09.2026 09:55

В ночь с 19 на 20 сентября Волгоградская область и ещё 19 регионов подверглись беспрецедентной по масштабам атаке беспилотников ВСУ. По информации Минобороны, налёт был отбит подразделениями.

- Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - уточнили в военном ведомстве.

Помимо Волгоградской области атака была сконцентрирована ещё на 19 регионов. В их числе Белгородская, Брянская, Курская, Рязанская, Тульская, Калужская, Владимирская, Нижегородская, Тамбовская, Воронежская, Липецкая, Смоленская, Орловская, Ростовская, Саратовская, Самарская области, Краснодарский край, Московский регион и Крым. Часть дронов ликвидирована над акваторией Черного моря.

Отметим, ранее редакция сообщала о восьмичасовой беспилотной опасности, действовавшей минувшей ночью в Волгоградской области. Из-за приближения дронов к областному центру Росавиация была вынуждена приостанавить работу аэропорта Волгограда. Из-за вводимых ограничений в воздушной гавани произошёл сбой расписания приёма и отправления гражданских самолётов.

Фото сгенерировано ИИ

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