Расследования

В Волгоградской области взяли под стражу водителя, задавившего насмерть подростка

Расследования 04.02.2025 16:36
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04.02.2025 16:36


Городской суд Урюпинска Волгоградской области избрал меру пресечения в отношении местного жителя, который сбил двух подростков и скрылся с места ДТП. Как сообщает V102.RU со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона, мужчина был взят под стражу до 2 апреля. 

Как ранее сообщалось информагентством, двоих подростков сбила машина на автодороге хутора Булековский, когда они возвращались в хутор Россошинский. После случившегося водитель скрылся. Один подросток погиб на месте, второй добрался домой и рассказал о произошедшем. Тело мальчика нашли на обочине дороги. 

Также в ходе следствия выяснилось, что виновник аварии находился за рулем «Лада Калина» в момент трагедии в состоянии алкогольного опьянения. Выживший подросток позже был госпитализирован в больницу с переломом позвонка и сотрясением головного мозга.

В этот же вечер мужчина был задержан сотрудниками полиции. В суде обвиняемый не возражал против избрания ему пресечения в видео заключения под стражу. 

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Фото: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

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