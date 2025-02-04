В Волгоградской области взяли под стражу водителя, задавившего насмерть подростка





Городской суд Урюпинска Волгоградской области избрал меру пресечения в отношении местного жителя, который сбил двух подростков и скрылся с места ДТП. Как сообщает V102.RU со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона, мужчина был взят под стражу до 2 апреля.

Как ранее сообщалось информагентством, двоих подростков сбила машина на автодороге хутора Булековский, когда они возвращались в хутор Россошинский. После случившегося водитель скрылся. Один подросток погиб на месте, второй добрался домой и рассказал о произошедшем. Тело мальчика нашли на обочине дороги.

Также в ходе следствия выяснилось, что виновник аварии находился за рулем «Лада Калина» в момент трагедии в состоянии алкогольного опьянения. Выживший подросток позже был госпитализирован в больницу с переломом позвонка и сотрясением головного мозга.

В этот же вечер мужчина был задержан сотрудниками полиции. В суде обвиняемый не возражал против избрания ему пресечения в видео заключения под стражу.

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Фото: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области