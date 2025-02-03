У сбившего насмерть подростка водителя нашли алкоголь в крови

В СУ СК по Волгоградкой области возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего водителя, который накануне насмерть сбил одного подростка и покалечил другого. Об этом сообщили V102.RU в ведомстве после резонансного происшествия.

По данным следствия, поздно ночью 2 февраля текущего года подозреваемый пьяным сел за руль своей Лады Калины. На автодороге от хутора Булековский в направлении автомобильной дороги «Новониколаевский-Нехаевская он совершил наезд на 16-летних подростков, которые в это время шли в попутном направлении по правой стороне проезжей части. После этого водитель скрылся с места происшествия. Один из подростков скончался, второй был госпитализирован с переломом позвонка и сотрясением головного мозга.

В результате слаженной работы следователей территориального подразделения СКР и оперативных сотрудников полиции по горячим следам в кратчайшие сроки удалось установить личность фигуранта. Он был задержан по месту своего жительства в хуторе Белогорский. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в его крови.

В настоящее время подозреваемый задержан. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в содеянном злоумышленник полностью признал.

Напомним, как сообщало V102.RU, выживший в ДТП подросток из последних сил добрался до дома, где сообщил о произошедшем. На месте происшествия было обнаружено тело его товарища.