Расследования

У сбившего насмерть подростка водителя нашли алкоголь в крови

Расследования 03.02.2025 11:30
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03.02.2025 11:30


В СУ СК по Волгоградкой области возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего водителя, который накануне насмерть сбил одного подростка и покалечил другого. Об этом сообщили V102.RU в ведомстве после резонансного происшествия. 

По данным следствия, поздно ночью 2 февраля текущего года подозреваемый пьяным сел за руль своей Лады Калины. На автодороге от хутора Булековский в направлении автомобильной дороги «Новониколаевский-Нехаевская он совершил наезд на  16-летних подростков, которые в это время шли в попутном направлении по правой стороне проезжей части. После этого водитель скрылся с места происшествия. Один из подростков скончался, второй был госпитализирован с переломом позвонка и сотрясением головного мозга. 

В результате слаженной работы следователей территориального подразделения СКР и оперативных сотрудников полиции по горячим следам в кратчайшие сроки удалось установить личность фигуранта. Он был задержан по месту своего жительства в хуторе Белогорский. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в его крови. 

В настоящее время подозреваемый задержан. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в содеянном злоумышленник полностью признал. 

Напомним, как сообщало V102.RU, выживший в ДТП подросток из последних сил добрался до дома, где сообщил о произошедшем. На месте происшествия было обнаружено тело его товарища. 

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