Задержан водитель авто, задавивший насмерть подростка

В Волгоградской области полицейские задержали 43-летнего водителя, который сбил насмерть подростка и скрылся с места происшествия, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.

- В ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий водитель был установлен и задержан. Мужчина 1981 года рождения доставлен в подразделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказали в Главке.

Напомним, что двоих подростков сбила машина, когда они возвращались в хутор Россошинский. После случившегося водитель скрылся. По предварительным данным, один подросток погиб на месте, второй добрался домой и рассказал о произошедшем. Тело мальчика нашли на обочине дороги.

Ранее сообщалось, что ему 13 лет. По уточненной информации, погибшему подростку было 16.

По данным ГУ МВД России по региону, ДТП произошло 2 февраля в 02-00 час. на автодороге в районе х. Булековский. Водитель, который сбил подростков, управлял автомобилем «Лада Калина».

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области