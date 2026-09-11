



Сегодня, 11 сентября, в России стартовал новый этап развития мобильной связи – операторы «большой четверки» официально запустили сети пятого поколения. Как сообщает ИА «Высота 102», МТС первой открыла абонентам доступ к своей гигабитной сети 5G сразу в пяти городах страны.

Сеть запущена в диапазоне 4,9 ГГц на базе 46 бывших тестовых зон. Теперь владельцы смартфонов с поддержкой этого диапазона могут самостоятельно подключаться к 5G в популярных местах Москвы, Санкт-Петербурга и Кронштадта, Новосибирска, Екатеринбурга и Уфы. Максимальная скорость передачи данных достигает 1,5 Гбит/с. Для пользователей это означает более быстрый мобильный интернет и меньшую задержку при передаче данных – особенно важно для облачных приложений, видеосвязи, потокового видео и онлайн-игр.

Одновременно МТС начала включать 5G в диапазоне 2100 МГц на действующих частотах LTE Первые такие сети заработали в 16 городах России. Такой подход позволяет задействовать существующую инфраструктуру для развития нового стандарта связи.

– Сегодня мы стали участниками исторического события, открывшего новую страницу в технологическом развитии не только телекома, но и многих сторон нашей жизни. Теперь миллионы людей благодаря высоким скоростям интернета получат возможность пользоваться качественно новыми цифровыми сервисами, а бизнес и организации – передовыми индустриальными решениями, основанными на преимуществах технологии 5G: скорости, быстродействии, емкости и энергоэффективности, – заявила генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

– Открывая абонентам доступ к первой и пока единственной в России масштабной гигабитной сети на частотах 4,9 ГГц, МТС подтверждает реноме технологического лидера и наиболее подготовленного к 5G оператора. Компания шла к этому 10 лет – испытывала и внедряла технологии 5G, запускала многочисленные тестовые зоны и организовала производство отечественных базовых станций 5G. С 2022 года компания вложила только в подготовку инфраструктуры к новому стандарту более 50 млрд рублей. В этом году наши общие инвестиции в развитие сетей и технологий выросли год к году в 1,5 раза до 47 млрд рублей, а в следующем году увеличатся еще на 20% до 57 млрд рублей, – подчеркнула Галактионова.

Решение о выделении операторам частот для развития 5G в диапазоне 4,63–4,99 ГГц Государственная комиссия по радиочастотам приняла 31 августа 2026 года. Кроме того, операторам разрешили использовать в сетях пятого поколения частоты, ранее выделенные под LTE.

Фото: МТС