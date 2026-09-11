777 смертоносных БПЛА за ночь сбило ПВО в 17 регионах РФ





Ночью силы ПВО отражали массированный налёт беспилотников. По сообщению Минобороны РФ, киевский режим направил в регионы 777 БПЛА.

Атаку отражали в Брянской, Курской, Орловской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Рязанской, Тульской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Нижегородской областях, Республиках Марий Эл, Крым, Удмуртии, а также над акваториями Черного и Каспийского морей.



Отметим, что в Волгоградской области минувшей ночью отражали ракетную атаку. По данным мониторинговых каналов над регионом сбито шесть ракет "Фламинго".