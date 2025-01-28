Расследования

Бастрыкин взял на контроль дело волгоградского педофила

Расследования 28.01.2025 08:59
0
28.01.2025 08:59


Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных доклад о ходе расследования уголовного дела о преступлении против половой неприкосновенности ребенка в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, в настоящее время расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). 

Накануне сообщалось, что фигурант задержан, следствие ходатайствует об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, следователями принимаются меры к установлению возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности мужчины. 

Напомним, накануне было опубликовано видеообращение жителей поселка Себрово Михайловки Волгоградской области. Женщины рассказали о трех случаях сексуального домогательства к малолетним детям со стороны местного пенсионера. Последний случай произошел 22 января. Тогда мужчина затащил маленькую девочку в местный ДК, но ребенка спасла мама, которая, по счастливой случайности, оказалась рядом. 

При этом жители жаловались на то, что цыган уже не первый раз преследует маленьких детей. 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
27.01.2025 20:32
Расследования 27.01.2025 20:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.01.2025 20:14
Расследования 27.01.2025 20:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.01.2025 19:24
Расследования 27.01.2025 19:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.01.2025 17:41
Расследования 27.01.2025 17:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.01.2025 16:08
Расследования 27.01.2025 16:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.01.2025 15:05
Расследования 27.01.2025 15:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.01.2025 14:22
Расследования 27.01.2025 14:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.01.2025 12:07
Расследования 27.01.2025 12:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.01.2025 08:53
Расследования 27.01.2025 08:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.01.2025 20:20
Расследования 26.01.2025 20:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.01.2025 11:09
Расследования 26.01.2025 11:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.01.2025 19:55
Расследования 25.01.2025 19:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.01.2025 16:00
Расследования 25.01.2025 16:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.01.2025 15:21
Расследования 25.01.2025 15:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.01.2025 13:33
Расследования 25.01.2025 13:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:59
Бастрыкин взял на контроль дело волгоградского педофилаСмотреть фотографии
08:43
В поезде «Худжанд-Волгоград» нашли нелегальные позолоченные салатницыСмотреть фотографии
08:19
Четыре поселения Волгоградской области попали под карантин по бешенствуСмотреть фотографии
07:17
Угроза капремонта нависла над зданием Гидростроителя в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:21
Стоимость проезда выросла в автобусах №123 и 146 «Волжский-Волгоград»Смотреть фотографии
21:27
В Волгограде за 3 млн рублей подготовят проект переделки «Родины»Смотреть фотографии
20:58
Под Волгоградом почтили память Героя Советского Союза Ивана СивкоСмотреть фотографии
20:32
Следком поместил в изолятор стрелявших на парковке волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
20:14
Волгоградцев предостерегли от новых афер в TelegramСмотреть фотографии
19:24
«И УК сразу нашлась»: следователи занялись затопленным три раза аварийным домом в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:05
Чиновников заставили оборудовать мусорную площадку в поселке ВолгоградаСмотреть фотографии
18:13
В Волжском назначили нового военного комиссараСмотреть фотографии
17:41
В Волгограде осудили коммерсанта, застрелившего в подъезде бизнес-конкурентаСмотреть фотографии
16:48
Сельхозрынкам в Волгоградской области отсрочили на 10 лет переезд под крышуСмотреть фотографии
16:24
Волгоградцы вспомнили жертв блокадного ЛенинградаСмотреть фотографии
16:20
Ветераны ВОВ и дети Сталинграда принимают поздравления властей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:08
Городищенскому «решале» грозит до 12 лет колонии за взятки криптовалютойСмотреть фотографии
15:17
«Съехались медики и полиция»: в Волгограде школу №29 эвакуировали из-за ложной тревогиСмотреть фотографии
15:05
В Михайловке Волгоградской области задержали подозреваемого в педофилии цыганаСмотреть фотографии
14:42
В России планируют изменить порядок призыва срочников в армиюСмотреть фотографии
14:31
На реке Бузулук в Волгоградской области ищут пропавшего рыбакаСмотреть фотографии
14:22
«Он трется около школы»: жители Михайловки попросили Бастрыкина задержать педофилаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:51
Волгоградцы потратили на еду и сигареты 267 млрд рублейСмотреть фотографии
13:45
Волгоградский пенсионер после проверки вентиляции отсудил 236 тыс. рублейСмотреть фотографии
13:34
Бастрыкин вновь поручил возбудить уголовное дело по обману героя Бахмутовской мясорубкиСмотреть фотографии
13:12
В Волгограде суд заставил гимназию за свой счет обустроить убежищеСмотреть фотографии
12:27
В Волжском камеры засняли легковушку сбившую даму с собачкой на ул. ПионерскойСмотреть фотографии
12:17
Мишустин: с 1 февраля в России проиндексируют свыше 40 соцвыплатСмотреть фотографии
12:07
Полицейские задержали с поличным двух молодых волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
11:46
Волгоградцам напомнили о дедлайне по уплате налоговСмотреть фотографии
 