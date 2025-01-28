Бастрыкин взял на контроль дело волгоградского педофила

Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных доклад о ходе расследования уголовного дела о преступлении против половой неприкосновенности ребенка в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, в настоящее время расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Накануне сообщалось, что фигурант задержан, следствие ходатайствует об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, следователями принимаются меры к установлению возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности мужчины.

Напомним, накануне было опубликовано видеообращение жителей поселка Себрово Михайловки Волгоградской области. Женщины рассказали о трех случаях сексуального домогательства к малолетним детям со стороны местного пенсионера. Последний случай произошел 22 января. Тогда мужчина затащил маленькую девочку в местный ДК, но ребенка спасла мама, которая, по счастливой случайности, оказалась рядом.

При этом жители жаловались на то, что цыган уже не первый раз преследует маленьких детей.