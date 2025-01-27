Расследования

«Он трется около школы»: жители Михайловки попросили Бастрыкина задержать педофила

Расследования 27.01.2025 14:22
0
27.01.2025 14:22


Жители поселка Себрово Михайловки Волгоградской области записали видеообращение к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой принять меры по задержанию и привлечению к ответственности местного жителя, которого они считают педофилом. 



В записи видеообращения приняли участие мамы девочек, которые подвергались, как уверяют женщины, домогательствам цыгана Николая Б. В частности, как утверждает одна из женщин, 22 января этот мужчина затащил ее восьмилетнюю дочь в ДК, поднял ей куртку и пытался залезть ребенку в штаны. Преступление предотвратила сама мама, которая шла с остановки и увидела, что делают с ее дочкой. 

- Он мне предлагал деньги за то, чтобы я его не сажала. Его покрывает жена, она работает уборщицей в школе. Я заявляю, что это действие совершил Николай Б. Его задержали, но отпустили на следующий день. И он снова высматривает наших детей, - заявила жительница Михайловки. 

Другая женщина, пенсионерка МВД, также потребовала задержания и принятия мер к этому человеку, который, по ее словам «неоднократно проявлял действия сексуального характера в отношении в то время несовершеннолетней дочери, трогал ее за интимные места».

- Однако нам отказывали в возбуждении уголовного дела, кроме того, по непонятной причине не была проведена экспертиза на полиграфе. В результате он  остается безнаказанным.  И продолжает свои действия сексуального  характера. Прошу принять меры и уберечь наших детей от этого опасного человека, - продолжила другая жительница Михайловки. 

Еще одна женщина также рассказала, что Николай Б. четыре года назад домогался ее 9-летней дочери. 

- Мы писали в прокуратуру, в следственный комитет, но по непонятной причине везде были отказы. Но мы хотим, чтобы его наказали, мы боимся за наших детей, - говорится в заявлении жительницы поселка. 

По словам женщин, мужчина остается на свободе и «отирается около школы и детсада». 

- Почему какие-то уроды домогаются наших девочек? Мы боимся за наших детей. А они с женой смеются над нами и говорят, что им ничего не будет. А женщину, которая назвала его педофилом, оштрафовали. Так где справедливость? Мы требуем обезопасить наших детей от этого человека! – заключили женщины. 

Видео Новое время Михайловка 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
27.01.2025 16:08
Расследования 27.01.2025 16:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.01.2025 15:05
Расследования 27.01.2025 15:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.01.2025 12:07
Расследования 27.01.2025 12:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.01.2025 08:53
Расследования 27.01.2025 08:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.01.2025 20:20
Расследования 26.01.2025 20:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.01.2025 11:09
Расследования 26.01.2025 11:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.01.2025 19:55
Расследования 25.01.2025 19:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.01.2025 16:00
Расследования 25.01.2025 16:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.01.2025 15:21
Расследования 25.01.2025 15:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.01.2025 13:33
Расследования 25.01.2025 13:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.01.2025 19:05
Расследования 24.01.2025 19:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.01.2025 18:06
Расследования 24.01.2025 18:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.01.2025 15:03
Расследования 24.01.2025 15:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.01.2025 10:49
Расследования 24.01.2025 10:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.01.2025 09:39
Расследования 24.01.2025 09:39
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:48
Сельхозрынкам в Волгоградской области отсрочили на 10 лет переезд под крышуСмотреть фотографии
16:24
Волгоградцы вспомнили жертв блокадного ЛенинградаСмотреть фотографии
16:20
Ветераны ВОВ и дети Сталинграда принимают поздравления властей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:08
Городищенскому «решале» грозит до 12 лет колонии за взятки криптовалютойСмотреть фотографии
15:17
«Съехались медики и полиция»: в Волгограде школу №29 эвакуировали из-за ложной тревогиСмотреть фотографии
15:05
В Михайловке Волгоградской области задержали подозреваемого в педофилии цыганаСмотреть фотографии
14:42
В России планируют изменить порядок призыва срочников в армиюСмотреть фотографии
14:31
На реке Бузулук в Волгоградской области ищут пропавшего рыбакаСмотреть фотографии
14:22
«Он трется около школы»: жители Михайловки попросили Бастрыкина задержать педофилаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:51
Волгоградцы потратили на еду и сигареты 267 млрд рублейСмотреть фотографии
13:45
Волгоградский пенсионер после проверки вентиляции отсудил 236 тыс. рублейСмотреть фотографии
13:34
Бастрыкин вновь поручил возбудить уголовное дело по обману героя Бахмутовской мясорубкиСмотреть фотографии
13:12
В Волгограде суд заставил гимназию за свой счет обустроить убежищеСмотреть фотографии
12:27
В Волжском камеры засняли легковушку сбившую даму с собачкой на ул. ПионерскойСмотреть фотографии
12:17
Мишустин: с 1 февраля в России проиндексируют свыше 40 соцвыплатСмотреть фотографии
12:07
Полицейские задержали с поличным двух молодых волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
11:46
Волгоградцам напомнили о дедлайне по уплате налоговСмотреть фотографии
11:35
Умер бывший тренер первой олимпийской чемпионки Волгограда Михаил УлымовСмотреть фотографии
10:43
Такой был у Пресли, Леннона и Рахманинова: рояль Steinway стал собственностью волгоградской филармонииСмотреть фотографии
10:34
Кому в Волгоградской области готовы платить до 164 тысяч: список специальностейСмотреть фотографии
10:32
Академик Гинцбург: вакцину от рака первые пациенты получат уже в сентябреСмотреть фотографии
10:03
Бастрыкин потребовал доклад о высадке школьника из трамвая в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:02
Население Волгоградской области сократилось на два райцентраСмотреть фотографии
10:01
Путин наградил двух волгоградских медиков и педагогаСмотреть фотографии
09:56
Бочаров: семье погибшего в ДТП школьника выплатят миллионСмотреть фотографии
09:35
В Волгограде «Газель» насмерть сбила пешехода у заправки «Лукойл»Смотреть фотографииCмотреть видео
09:06
Под Волгоградом «девятка» насмерть сбила 27-летнего пешеходаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:53
Под Волгоградом хуторянка прописала у себя 14 граждан ТуркменистанаСмотреть фотографии
08:40
Волгоградцы закидали РПН жалобами на вонючие подвалыСмотреть фотографии
08:09
В волгоградских магазинах ищут опасную икру из СибириСмотреть фотографии
 