«Он трется около школы»: жители Михайловки попросили Бастрыкина задержать педофила





Жители поселка Себрово Михайловки Волгоградской области записали видеообращение к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой принять меры по задержанию и привлечению к ответственности местного жителя, которого они считают педофилом.





В записи видеообращения приняли участие мамы девочек, которые подвергались, как уверяют женщины, домогательствам цыгана Николая Б. В частности, как утверждает одна из женщин, 22 января этот мужчина затащил ее восьмилетнюю дочь в ДК, поднял ей куртку и пытался залезть ребенку в штаны. Преступление предотвратила сама мама, которая шла с остановки и увидела, что делают с ее дочкой.

- Он мне предлагал деньги за то, чтобы я его не сажала. Его покрывает жена, она работает уборщицей в школе. Я заявляю, что это действие совершил Николай Б. Его задержали, но отпустили на следующий день. И он снова высматривает наших детей, - заявила жительница Михайловки.

Другая женщина, пенсионерка МВД, также потребовала задержания и принятия мер к этому человеку, который, по ее словам «неоднократно проявлял действия сексуального характера в отношении в то время несовершеннолетней дочери, трогал ее за интимные места».

- Однако нам отказывали в возбуждении уголовного дела, кроме того, по непонятной причине не была проведена экспертиза на полиграфе. В результате он остается безнаказанным. И продолжает свои действия сексуального характера. Прошу принять меры и уберечь наших детей от этого опасного человека, - продолжила другая жительница Михайловки.

Еще одна женщина также рассказала, что Николай Б. четыре года назад домогался ее 9-летней дочери.

- Мы писали в прокуратуру, в следственный комитет, но по непонятной причине везде были отказы. Но мы хотим, чтобы его наказали, мы боимся за наших детей, - говорится в заявлении жительницы поселка.

По словам женщин, мужчина остается на свободе и «отирается около школы и детсада».

- Почему какие-то уроды домогаются наших девочек? Мы боимся за наших детей. А они с женой смеются над нами и говорят, что им ничего не будет. А женщину, которая назвала его педофилом, оштрафовали. Так где справедливость? Мы требуем обезопасить наших детей от этого человека! – заключили женщины.

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