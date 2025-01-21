В Госдуме поддержали повышение штрафов за продажу табака детям





Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях принял в Кодекс об административных правонарушениях РФ поправки, повышающие штрафы за продажу табачной продукции детям. Как сообщает V102.RU со ссылкой на парламент, законопроект был поддержан единогласно.

Как ранее сообщалось информагентством, для физических лиц штрафы теперь составят до 300 тысяч рублей, должностные лица заплатят до 700 тысяч рублей, а юридические лица - до 2 млн рублей.

- В результате проверок выявлено, что 43 % никотинсодержащей продукции находилось в продаже с несоблюдением требований маркировки. Также были зафиксированы и другие нарушения, в том числе реализация вблизи образовательных учреждений. Составлено свыше 6 тысяч протоколов об административных правонарушениях. Все это свидетельствует о необходимости более жесткого регулирования в этой сфере, - отметил председатель ГД Вячеслав Володин.

Одновременно ужесточается ответственность по ряду нарушений в сфере оборота табачной и никотиносодержащей продукции.