С 1 января 2026 года обновились требования для назначения единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. По данным специалистов, новые положения затрагивают формулу, определяющую оценку нуждаемости семьи в помощи государства.

Теперь по закону доход члена семьи за расчётный период должен быть не менее 8-кратного размера МРОТ – 217,7 тыс. рублей. При этом в расчёте также будут учитываться больничные.

Исключение в Соцфонде могут сделать лишь для пенсионеров по старости, получателей пенсий по потери кормильца или по инвалидности.

Кроме того, с 1 марта 2026 года изменится подход к учёту алиментов при оценке нуждаемости семьи. Теперь их объём будет вычислять не по уровню фактических выплат конкретной семье, а по усреднённому показателю.

- 1 марта 2026 г. размер ежемесячного алиментного платежа будет исчисляться исходя из 1/2, 1/3 или 1/4 размера среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций в целом по экономике в Волгоградской области, если заявитель проживает в Волгоградской области. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций будет определяться по сформированной Росстатом официальной статистической информации, - подытожили в региональном отделении СФР.

Фото из архива ИА «Высота 102»