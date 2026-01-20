В Волгограде восстановлено газоснабжение Спартановки

В Тракторозаводском районе Волгограда специалисты завершили ремонтно-восстановительные работы на магистральном газопроводе. По данным ООО «Газпром газораспределение Волгоград», голубое топливо уже поступило в дома волгоградцев, в котельные и социальные объекты.

Напомним, о пропаже газа около 14:00 начали массово сообщать жители микрорайона Спартановка. Позже стало известно, что неизвестный автомобиль протаранил магистральный газопровод на ул. Лавренева. Чтобы предотвратить утечку и начать ремонт, специалисты вынуждены были остановить газоснабжение потребителей.

