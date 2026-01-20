1,6 млрд рублей выделили волгоградским учителям за классное руководство

В Волгоградской области утверждены межбюджетные трансферты муниципалитетам за классное руководство. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный на сайте региональной администрации документ, в 2026 году на эти цели районы и города области получат более 1 миллиарда 614 миллионов рублей в качестве ежемесячного денежного вознаграждения педагогам.
В 2027 году за классное руководство предусмотрен 1 миллиард 109 миллионов, а в 2028 – 1 миллиард 605 миллионов.
Также, согласно еще двум постановлениям, утвержден объем выплат советникам директоров муниципальных общеобразовательных организаций по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями и советникам директоров общеобразовательных организаций региона – 52 миллиона и 153,7 миллиона рублей в 2026 году соответственно.