1,6 млрд рублей выделили волгоградским учителям за классное руководство

В Волгоградской области утверждены межбюджетные трансферты муниципалитетам за классное руководство. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный на сайте региональной администрации документ, в 2026 году на эти цели районы и города области получат более 1 миллиарда 614 миллионов рублей в качестве ежемесячного денежного вознаграждения педагогам.

В 2027 году за классное руководство предусмотрен 1 миллиард 109 миллионов, а в 2028 – 1 миллиард 605 миллионов.