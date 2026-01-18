Актуально

«Порой все это превращается в язычество»: волгоградский священник – о смывании грехов, фото из купелей и откровенных купальниках

В последние годы омовение в крещенских купелях приобрело поистине впечатляющие масштабы. Тысячи горожан съезжаются к иорданям практически в любую погоду – верующих людей, а иногда и просто любителей экстрима не смущает ни суровые морозы, ни волгоградская оттепель. Правда ли, что погружение в ледяную воду способно смыть с человека все его грехи? Почему купание под прицелом камер священники называют экзальтацией? И в каком виде волгоградцам советуют появляться в местах массового омовения? Ответы на эти вопросы собрали в материале ИА «Высота 102».

Горожанам, которые готовятся к проверке морозной обжигающей водой, советуют здраво оценивать свои силы и не геройствовать при наличии реальных проблем со здоровьем.

- Церковь рекомендует подходить к этому вопросу мудро. Ведь что одному человеку – на здоровье, другому – во вред, - рассуждает священник Олег Почтаков. – Главное, не делать из омовения культ. В свое время мы с ребятами из воскресной школы выезжали и на Ахтубу, и на волгоградское водохранилище и после служения молебна окунались в воду. Все это было органично и соответствовало условиям, нашему возрасту и, конечно, состоянию здоровья.


Крещенский «нырок» в прорубь священник из Волжского называет не требованием веры, а лишь хорошей традицией. По словам протоиерея, омовение в иордани - дополнение важного церковного праздника, но не его прямое продолжение.

- Сама по себе традиция омовения неплоха. Тем более, что многие действительно делают это ради праздника. Мы подражаем людям, которые некогда крестились и окунались в воды Иордани, - продолжает настоятель храма Рождества Христова в Волжском. – Но, повторюсь, что это традиция, а не правила веры. Настоящее смывание грехов – это крещение и регулярная исповедь.

Наряду со спокойным и осознанным погружением священнослужители не раз встречали разухабистое плескание в ледяной воде под крепкое словцо.

- Иногда это превращается в какое-то язычество. Окунуться и сразу же побежать в баню, устроить застолье, закатить целую фотосессию. Все это такое человеческое, тщеславное, экзальтированное, - рассуждает священник. – Все-таки хорошо, когда утром человек сходит на службу, помолится, а только после этого при наличии сил, возможностей и свободного времени, трижды перекрестившись, окунется в проруби. На мой взгляд, волгоградцам также не стоит насильно заводить в воду маленьких, напуганных, кричащих от страха детей. В противном случае у них в памяти Крещение останется днем страха и некоего насилия. К чему все это?


Строгих правил к одежде крещенских ныряльщиков служители церкви, конечно, не предъявляют. Однако вызывающие бикини и купальники, не прикрывающие ровным счетом ничего, священники все же советуют оставить для других случаев.

- Все должно соответствовать и месту, и времени. Мы не фарисеи, поэтому не диктуем строгих правил. Но все-таки люди должны понимать, что эта традиция должна быть христианизированной, - заключает протоиерей Олег Почтаков. – Ведь окунаемся мы ради праздника. Ради того, что в Крещение в водоемах освящена вода. А не ради собственного эго и красивого кадра на телефоне.

Фото Павла Мирошкина

