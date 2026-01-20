Замминистра обороны России исполнил мечту волгоградского школьника

10-летний Данил Бороков из Волгограда получил подарок от замминистра обороны РФ Юнуса-Бек Евкурова. Генерал армии в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний» исполнил мечту школьника, который очень хотел трюковый велосипед для занятий спортом, сообщили 20 января в Минобороны РФ.







Юный волгоградец получил подарок, а также побывал на экскурсиях в двух музеях и роте почетного караула, где примерил парадную фуражку.

В ходе Всероссийской акции замминистра обороны исполнил мечту и 10-летнего Александра из Липецка.

Видео: Минобороны РФ





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!