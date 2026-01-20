Общество

Волгоградцам пришло время отчитаться о доходах: кому, как и в какой срок

Общество 20.01.2026 12:58
20.01.2026 12:58


В УФНС России по Волгоградской области объявили о старте декларационной кампании 2026 года. Отчитаться о своем доходе, полученном в прошлом году, жители региона обязаны:

- при продаже недвижимости, которая была в собственности меньше минимального срока владения;

- при получении дорогих подарков не от близких родственников;

- при выигрыше в лотерею;

- при сдаче имущества в аренду;

- при получении дохода от зарубежных источников (в том числе в виде процентов по вкладам в иностранных банках).

Обязанность представить декларацию о своих доходах также касается индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой.

Сроки декларационной кампании

Представить декларацию о доходах, полученных в 2025 году, необходимо в срок не позднее 30 апреля 2026 года. Оплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо не позднее 15 июля.

Предельный срок подачи декларации – 30 апреля – не распространяется на декларации, заполненные только с целью получения налоговых вычетов. В этом случае представить декларацию можно в любое время в течение года.

Напомним, что в декларации налогоплательщики могут заявить свое право на получение налоговых вычетов на долгосрочные сбережения, социальных, инвестиционных и имущественных вычетов, если в течение отчетного года были произведены соответствующие расходы, или стандартных налоговых вычетов, если в течение отчетного года их не предоставлял работодатель.

Как заполнить декларацию

Удобнее всего заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» онлайн без личного посещения налогового органа.

Представить декларацию также можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг при наличии подтверждённой учётной записи. 

Декларация может быть заполнена с помощью специального программного обеспечения. В разделе «Программные средства» можно найти программу «Декларация 2025» по автоматизированному заполнению.

Созданную декларацию необходимо подписать усиленной квалифицированной электронной подписью на компьютере или усиленной неквалифицированной электронной подписью в приложении «Госключ».

