В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в ВолгоградеИА «Высота 102» получило благодарность от администрации президента РФНовую схему оплаты проезда в автобусах Волжский-Волгоград ввели с 1 января: цены и нюансы

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

«Порой все это превращается в язычество»: волгоградский священник – о смывании грехов, фото из купелей и откровенных купальниках

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

 В России предложили увеличить время работы детсадов
В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья...
 Силовики вывезли на допрос в Ростов главу села Целина и районных чиновников
Из села Целина Ростовской области сотрудники ОМОН вывезли на допрос в Ростов главу района Оксану Косенко. Как сообщает Привет-Ростов, чиновницу и других сотрудников администрации доставили на допрос в ГСУ донского...
Удар БПЛА по жилым домам в Новой Адыгее: что известно на утро 21 января

Происшествия 21.01.2026 08:37
21.01.2026 08:37


Как минимум 11 человек пострадали в посёлке Новая Адыгея после отражения террористического удара украинских БПЛА в ночь с 20 на 21 января. Жилой массив населённого пункта, фактически являющегося пригородом Краснодара, серьёзно пострадал после падения обломков. Повреждены оказались несколько домов.

Как сообщает Привет-Ростов, на текущий момент известно, что из числа пострадавших сразу девятеро были доставлены в больницы. В их числе и двое детей.

Помимо повреждения домов, после случившегося возник пожар на прилегающей парковке. Уничтожены оказались 15 автомобилей.


Для размещения жителей пострадавших МКД развёрнут пункт временного размещения на площадке базы отдыха «Шапсуг». Всем гражданам организована медицинская, психологическая помощь и социальное сопровождение.

Решением властей в Тахтамукайском районе Республики Адыгея объявлен режим ЧС. Он необходим для мобилизации усилий всех ведомств и структур, задействованных в ликвидации последствий террористической атаки.

Отметим, ранее редакция сообщала об отражении дежурными расчётами ПВО ночного налёта БПЛА на регионы России. По данным военного ведомства, на этот раз основной удар вражеских беспилотников пришёлся на Краснодарский край.

Фото: глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов / t.me

