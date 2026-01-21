Удар БПЛА по жилым домам в Новой Адыгее: что известно на утро 21 января

Как минимум 11 человек пострадали в посёлке Новая Адыгея после отражения террористического удара украинских БПЛА в ночь с 20 на 21 января. Жилой массив населённого пункта, фактически являющегося пригородом Краснодара, серьёзно пострадал после падения обломков. Повреждены оказались несколько домов.

Как сообщает Привет-Ростов, на текущий момент известно, что из числа пострадавших сразу девятеро были доставлены в больницы. В их числе и двое детей.

Помимо повреждения домов, после случившегося возник пожар на прилегающей парковке. Уничтожены оказались 15 автомобилей.





Для размещения жителей пострадавших МКД развёрнут пункт временного размещения на площадке базы отдыха «Шапсуг». Всем гражданам организована медицинская, психологическая помощь и социальное сопровождение.

Решением властей в Тахтамукайском районе Республики Адыгея объявлен режим ЧС. Он необходим для мобилизации усилий всех ведомств и структур, задействованных в ликвидации последствий террористической атаки.

Отметим, ранее редакция сообщала об отражении дежурными расчётами ПВО ночного налёта БПЛА на регионы России. По данным военного ведомства, на этот раз основной удар вражеских беспилотников пришёлся на Краснодарский край.

Фото: глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов / t.me